Récord mundial de dar vergüenza ajena: el presidente del patronato compara el Toro de la Vega con caer en una zarza

Pocos argumentos les quedan a los que defienden el maltrato a los toros. Una 'afición' que tiene pinta de que acabará desapareciendo, y no hay más que ver cómo están las plazas últimamente. Aunque tristemente aún quedan por la geografía española muestras de maltrato animal, como la que hace poco denunció el actor Carlos Iglesias.

Sin embargo, hay quien sigue defendiendo algo así con unos argumentos que se mueven entre el ridículo y el esperpento. Ahora lo hemos vuelto a ver, coincidiendo con el Toro De la Vega que se pretende celebrar el próximo 13 de septiembre, por primera vez desde la pandemia.

En lo que debe ser alguna especie de récord mundial de dar vergüenza ajena, el presidente del Patronato del Toro de la Vega de Tordesillas ha comparado el sufrimiento de un toro con caerse en una zarza. Lo hizo durante su intervención en el programa Cuatro al Día.

Hoy he tenido un debate en directo con el presidente del Patronato del Toro de la Vega de Tordesillas. Y ha estado a punto de convencerme con sus aplastantes argumentos. pic.twitter.com/xz6hm9rY9D

Con argumentos a favor así, ¿quién necesita argumentos en contra?

Así contestaba cuando @Miquel_R le preguntó ayer en @cuatroaldia si había probado a clavarse agujas en la espalda para sentir lo mismo que el toro. La respuesta no tiene precio. Se retratan ellos solos. pic.twitter.com/tp4kqm724R

Además de lo de la zarza, también aseguró que "el término tortura es para los seres humanos, para las personas". Y después sobre el maltrato a los animales, afirmó: "Más estoy sufriendo yo con lo que estoy trabajando que incluso para poder atenderos he tenido que dejar lo que estaba haciendo en el trabajo".

Me encanta el "más sufro yo…", gracias @Miquel_R

