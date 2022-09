La definición de qué es un privilegio más gráfica que escucharás

La periodista Carolina H. Solís durante su alocución.

Por Tremending

No siempre la explicación más profusa es la mejor. No siempre el más intrincado de los ejercicios retóricos es el mejor camino para comprender, en su esencia, un determinado concepto.

A veces un mero ejemplo da en la diana, desmonta prejuicios y nos permite visualizar en un instante aquello que, segundos antes, apenas intuíamos.

Pues bien, la periodista Carol H. Solís sintetiza en poco más de un minuto de qué hablamos cuando hablamos de "privilegio". Lo hace junto a la youtuber mexicana Jessica Fernández.

Este ejemplo es muy bonito y sencillo para entender el privilegio. pic.twitter.com/d2AQS6Vdmk — Robertico (@MarioRobertoP) September 7, 2022

La imagen que utiliza es nítida. Piensen en una carrera cuya distancia ronda los 40 kilómetros. Piensen en un puñado de corredores que, contra todo pronóstico, no salen desde la misma posición.

Relacionada:

"Es una carrera y hay gente que comienza en el kilómetro cero y hay gente que comienza en el kilómetro 20. Eso es un privilegio; no significa que no corriste, no significa que no te cansaste, no significa que no te esforzaste, la cuestión es que la carrera es de 40 kilómetros y tú ya estabas en el 20 cuando empezaste", explica Carol H. Solís.

"Si tu familia, si tu color, si tu género, si tu identidad, si tu contexto social… no es lo mismo comenzar en una comunidad marginada que hacerlo en una ciudad con un papá que te puede ayudar", prosigue esta youtuber cuya explicación está generando mucho interés en las redes.