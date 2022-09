Los mejores memes aparecidos en las redes sobre la muerte de Isabel II… y sobre Jordi Hurtado

El efecto mariposa, lo llaman. Muere la reina Isabel II y comienzan a pasar cosas en España. Cosas como que Toni Cantó deja su chiringuito de la Oficina del Español en Madrid.

O como Isabel Díaz Ayuso declarando tres días de luto en la Comunidad de Madrid.

El efecto mariposa también ha provocado que en España Jordi Hurtado se haya convertido en trending topic y que los tuiteros se hayan puesto a lo suyo: los memes.

Estos son algunos de los mejores memes aparecidos en las redes tras el fallecimiento de Isabel II:

Charles of England today in the English Office at 10 a.m.

"So richly"#QueenElizabeth pic.twitter.com/j2t2q5aWy9

— 🅒🅐🅞 🅦🅔🅝 🅣🅞🅗 (@CaoWenToh) September 9, 2022