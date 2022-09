Los gestos del rey Carlos III con el personal de servicio durante la proclamación que ha tenido lugar este sábado dejan mucho que desear. Cara de asco, rictus de enfado, movimiento displicente de manos…

La cuenta paródica Laura Kuenssberg Translator, al observar esto, subió el vídeo a redes. Si bien el comentario que lo acompaña es irónico, el momento es real.

"The servant must clear my desk for me. I can't be expected to move things." pic.twitter.com/0pZqY2Xopq

Medios como el canal americano ABC o el diario El País publican gestos similares en el mismo escenario.

While signing an oath at the Accession Council, King Charles III ran out of room and gestured for an aide to help make some space on the desk. https://t.co/zRfXNO1crQ pic.twitter.com/Fl5Ge24EZY

— ABC News (@ABC) September 10, 2022