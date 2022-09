Los memes y tuits más tronchantes con el gesto de Carlos III durante su proclamación: "Cuando te traen un serranito sin pimiento"

El tiempo no para y las cosas que parecían para siempre llegan a su fin. Primero fue lo de la separación de Sonia y Selena y ahora el fin del reinado de Isabel II. Pero como el mundo sigue girando, este sábado Carlos III fue proclamado oficialmente nuevo rey del Reino Unido.

Pero hay un detalle de la ceremonia de proclamación que ha sido comentado por encima del resto. En concreto el gesto que, por dos veces, el nuevo rey hace para que el servicio mueva el tintero.

Un gesto que ciertamente llama la atención. Pero para qué engañarnos, ¿qué nos pensábamos que era ser rey?

El caso es que el gesto ha sido ampliamente comentado y muchos han decidido tomárselo a cachondeo y transformar el bochorno en risas con sus mejores tuits y memes.

"Do you see what I have to deal with ?" pic.twitter.com/zt7tTLRRXQ

— Louis Flores 😷 (@maslowsneeds) September 10, 2022