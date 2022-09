Mofas contra los que critican a la Ariel negra de 'La Sirenita': "Que me digan cuántas sirenas de verdad han visto en su vida"

Hay gente a la que le está explotando la cabeza por ver trasladado al cine y la televisión la variedad del mundo real. Tras décadas de solo princesas blancas y cánones monolíticos, ver ahora películas y series donde las mujeres se besan o existen hobbits o personajes negros con poder, no entra en algunas mentes. Las más delirantes lo presentan incluso como una especie de complot.

Ahora ha vuelto a suceder, después de que este fin de semana Disney haya publicado el primer trailer de La Sirenita en versión real, donde el papel de Ariel lo interpretará la cantante y actriz afroamericana Halle Bailey.

Out of the sea, wish I could be… part of that world.

Disney's The Little Mermaid is coming to theaters May 26, 2023. pic.twitter.com/lUw5BmYRK5

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) September 9, 2022