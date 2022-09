La posible asistencia del rey Juan Carlos I al funeral de Isabel II llena las redes de reacciones: "Vaya papelón para Felipe, Letizia y Sofía"

Parece que, pese a lo que se pensaba al principio, Juan Carlos I y la reina Sofía han comunicado su intención de ir al funeral de Isabel II junto a los reyes Felipe VI y Letizia. Cabe recordar que Juan Carlos, por ciertas cosillas, reside desde agosto de 2020 en Emiratos Árabes Unidos y tendría que viajar desde este país hasta Reino Unido para los actos.

La casa real británica invita al rey emérito Juan Carlos I al funeral de la reina. El gobierno: "El rey emérito no podrá asistir porque…" El rey Felipe VI: "El rey emérito no podrá asistir porque…" El rey emérito: "¡Holiiii!" pic.twitter.com/BedojP7tYY

A falta de un monarca mandamos cuatro, para que no digan que aquí nos falta de nada. Habrá que verle en el acto, como si nada…

Ojito porque Juan Carlos tiene una causa pendiente con la Justicia británica. Y allí no tiene inmunidad.

Tras conocerse la noticia, las reacciones se han sucedido. Para empezar, del Gobierno, viniendo a decir que si van no representarán a España.

Entre los políticos que han opinado, está Íñigo Errejón, que ha asegurado que es "la persona menos indicada para representar a España".

También Joan Baldoví ha sido contundente: "Haría mejor servicio a su país quedándose tranquilito en su residencia de Abu Dabi".

No han faltado, por supuesto, las voces de la derecha que lo ven fetén. No, si al final los republicanos van a ser ellos…

Pero, como siempre, las reacciones más irónicas son las de los tuiteros. Aquí un pequeño ejemplo:

