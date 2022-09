Laura Pausini se niega a cantar el 'Bella Ciao' en 'El Hormiguero' porque es "una canción muy política"

Por Tremending

Desde que la serie española La Casa de Papel popularizara en todo el mundo el Bella Ciao no hay prácticamente nadie que no la conozca, pero la realidad es que esta canción popular italiana fue adoptada como himno de la resistencia antifascista. Por los partisanos italianos que luchaban contra las fuerzas alemanas nazis que ocupaban Italia, para más señas.

Pues bien, este lunes la artista italiana Laura Pausini se negó a cantar la popular canción en El Hormiguero por ser "muy política", en sus propias palabras. Pausini fue invitada al programa de Pablo Motos junto a Luis Fonsi, Antonio Orozco y Pablo López. Los cuatro son los coaches del programa La Voz. El instante se puede ver en el minuto 3.20 de este vídeo:

En un momento dado, se pusieron a jugar a cantar canciones con una palabra propuesta por Trancas y Barrancas y dentro del juego, Motos empezó a cantar el Bella Ciao. En ese instante, Pausini les cortó y aseguró: "No, no, no… Es una canción muy política y yo no quiero cantar canciones políticas…". Al ver su reacción, el presentador cortó y pasó a otra canción.

La reacción de Pausini ha sido muy criticada en las redes, por rechazar y considerar "política" una canción que tiene un significado contra el fascismo. Hasta la diputada socialista Adriana Lastra ha criticado a la italiana.

Negarse a cantar una canción antifascista dice mucho de la señora Pausini, y nada positivo. https://t.co/n5yEtgV6Or — Adriana Lastra (@Adrilastra) September 13, 2022

Laura Pausini se ha negado a cantar Bella Ciao en El Hormiguero porque es "una canción política". La buena noticia es que sabe qué significa la canción. La mala noticia es que ya sabemos entonces de qué lado está. — Miguel Muñoz (@miguelmunozort) September 13, 2022

Poco hemos aprendido o mucho hemos olvidado si ahora se empieza a considerar la critica al fascismo como una opción "política" en lugar de una cosa básica en países democráticos.