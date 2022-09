La memorable reflexión de Baldoví tras la falsa polémica de la profesora que "se va al paro por no tener el título de valenciano"

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, a 13 de septiembre de 2022, en Madrid.

Por Tremending

De nuevo, a vueltas con la lengua. Esta vez con motivo de una información que atañe a una profesora de Música de Xàtiva que, tras 35 años de docencia como interina, se queda sin empleo por carecer de un documento que acredite su conocimiento del valenciano, tal y como dicta la norma.

El portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, ha salido al paso de la polémica –convenientemente avivada por la derecha– con una intervención en la que lo íntimo (algo poco habitual en nuestra clase política) le ha servido de premisa para desmantelar el presunto agravio a la profesora.

Relacionada:

"Mi madre me enseñó valenciano. Cuando he tenido que salir fuera he tenido que aprender el idioma de cualquier país. Cuando una persona está 35 años en un sitio donde hay dos lenguas oficiales, creo que, si ama esa tierra que le está dando la posibilidad de tener un empleo, lo mínimo que puede hacer es sacarse el título de la otra lengua oficial", ha reivindicado.

¿Alguien se imagina que un profesor valenciano no supiese hablar en castellano? En Xàtiva una profesora que lleva 35 años en la educación pública no ha querido aprender la lengua oficial de la tierra donde trabaja y que le demandan sus alumnos. pic.twitter.com/uWo8Y52HM3 — Joan Baldoví 😉 (@joanbaldovi) September 13, 2022

Y es que el argumento del afecto es irrefutable. No en vano amar un determinado lugar es, también y sobre todo, amar su cultura, convertirla en propia. A fin de cuentas uno es de donde vive y trabaja. "¿Alguien se imagina que un profesor valenciano no supiese hablar en castellano?", se ha preguntado.

Por último, Baldoví ha querido recordar que lenguas como el valenciano/catalán, euskera y gallego son oficiales porque así lo dicta la ley: "No lo digo yo, lo dice el Estatuto de Autonomía. Tenemos dos lenguas oficiales".

Relacionada:

Para terminar, el dirigente de Compromís ha echado mano nuevamente de lo personal (porque lo personal es político) para desmontar falsos debates: "Mi nieto, cuando va a la escuela, tiene todo el derecho del mundo en ser atendido en las dos lenguas oficiales de mi tierra".