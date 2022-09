Niñas reaccionan con entusiasmo a la Sirenita negra de Disney: "La representación importa y este vídeo es la demostración"

El tráiler de La Sirenita ha generado dos tipos de reacciones: la de "señoros de más de 30 años" que consideran una hecatombe que una actriz afroamericana interprete a Ariel; y la de niñas que han sentido una emoción inmensa al ver que el personaje de Disney tiene "la misma piel" que ellas.

Bueno, por suerte, la reacción que importa es la segunda. Más allá de lo que digan cuatro reaccionarios en redes sociales, este fragmento revela la importancia de que miles de niñas y niños puedan tener referentes en los medios de comunicación y en la cultura.

Algo que se ha podido apreciar en los vídeos que se han viralizado en las redes sociales y que muestran a las jóvenes celebrando con entusiasmo a la nueva Ariel.

La propia protagonista, Halle Bailey, ha expresado en Twitter su ilusión: "La gente me ha estado enviando estas reacciones todo el fin de semana y estoy realmente asombrada. Esto significa mucho para mí".

people have been sending these reactions to me all weekend and i'm in truly in awe ♥️this means the world to me 💗😭 https://t.co/cuKjKN8nxH

— Halle (@HalleBailey) September 12, 2022