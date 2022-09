Por Tremending

Continúan las reacciones al momento en que Laura Pausini se negó a cantar el 'Bella Ciao' por ser "una canción muy política", en sus palabras.

Aunque mucha gente la conoce después de que fuera popularizada por la serie La Casa de Papel, lo cierto es que esta canción popular italiana fue adoptada como himno de la resistencia antifascista por los partisanos italianos que luchaban contra los nazis que ocupaban su país.

El momento, por recordarlo, se puede ver en este tuit en el minuto 3.20.

Trancas y Barrancas traen una nueva edición de 'Fulgor' #LaVozEH pic.twitter.com/R3qkcbFLbA — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 12, 2022

La reacción de Pausini fue muy criticada en las redes y hasta la diputada socialista Adriana Lastra hizo un comentario. Muchos coincidieron en señalar que no se debe llamar "política" a algo que debería ser tan básico como la crítica al fascismo.

Ahora, Pausini ha reaccionado a la oleada de críticas respondiendo así a un tuit del diario 20 Minutos.

No canto canciones politicas ni de derecha y ni de izquierda.

Lo que pienso de la vida lo canto desde hace 30 años.

Que el fascismo sea una verguenza absoluta me parece obvio para todos. No quiero que nadie me use para propaganda politica.

No se inventen lo que no soy. — Laura Pausini (@LauraPausini) September 13, 2022

"No canto canciones políticas ni de derecha y ni de izquierda", insistió. Y añadió: "Que el fascismo sea una vergüenza absoluta me parece obvio para todos. No quiero que nadie me use para propaganda politica.

No se inventen lo que no soy".

A su mensaje le han salido cientos de nuevas respuestas.

Ese es el problema, que no es obvio que sea una vergüenza absoluta para todos. https://t.co/UdIEncBSxQ — Manu González (@manugonzalezmar) September 13, 2022

No creo yo que precisamente Pablo Motos quisiera usarte para iniciar la revolución proletaria. https://t.co/q0jT0D1JGK — Siberet (@SiberetSiberet) September 13, 2022

El antifascismo no va de derechas e izquierdas, va del respeto a los derechos humanos. https://t.co/t9XBTkfSnu — Stéphane M. Grueso (@fanetin) September 13, 2022

Muy bien dicho.

Eres una profesional y una mujer íntegra.

Un ejemplo. — Dani Galán Sevilla 🇪🇦 (@Dagase90) September 13, 2022

Ya, ya, pero "ni de izquierdas ni de derechas". https://t.co/a3DWLym9aw — El Teleoperador (@teleoperador) September 13, 2022

Bien hecho! Alto y claro, eres cantante no propagandista.

Tenías ya mis respetos, pero hoy tienes mi admiración. — ✞☠︎Ƥ𝓪t☠︎✞ (@TrixPat8) September 13, 2022

Ni de derechas ni de izquierdas, de que me suena? — Salva Donat (@DonatMagno) September 13, 2022

Se puede ser antifascista y de derechas. Parece que es cada vez más extraño, pero se puede — Nachenko69 (@Nachenko69) September 13, 2022

Si piensas que el fascismo es una vergüenza absoluta para todos no deberías tener problema alguno en cantar Bella Ciao bien alto, digo yo. — Jaime Primero 🌈 Caballo Loco Invencible. (@JaimePrimeroR) September 13, 2022

Laura, tienes que diferenciar las IDEOLOGÍAS políticas de las POSICIONES, son cosas diferentes. Si no te identificas con ninguna ideología muy bien por ti, pero el antifascismo no es una ideología, sino la POSTURA POLÍTICA común de todos los demócratas y defensores de los DDHH. — Corsario del Erario (@CorsariosE) September 13, 2022

A mí me parece bien.

Canta lo que te apetezca. Por mí como si la hubieses cantado. — JM (@JMEscribeCosas) September 13, 2022

El antifascismo es una posición ética, no es política. Todo demócrata ha ser -por definición- antifascista. — 🔻José Antonio Moreno Díaz 🇪🇺 (@jamorenod) September 13, 2022

Y es que la gente parece no entender algo tan obvio como que estar contra el fascismo no es una cuestión de izquierdas o de derechas, sino de derechos humanos. Y la crítica al fascismo no debería ser una cosa de izquierdas o derechas, sino algo básico en una democracia.