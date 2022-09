Recuerdan que Carlos Alcaraz no es "la figura más joven en llegar a ser el número uno": "Hay cinco mujeres por delante de él"

Muchos medios de comunicación están enfocando las piezas sobre Carlos Alcaraz como el número uno del tenis. Lo es, pero en la categoría masculina. Ya que, en la categoría femenina, otras tenistas más jóvenes han llegado a la primera posición.

"¿Tan difícil es decir el número uno masculino?", se pregunta una usuaria de Twitter. El perfil ha compartido una imagen con algunas de las deportistas que han alcanzado el primer puesto y que han pasado desapercibidas.

No,

No,

No,

Alcaraz no es la figura más joven en llegar a #N1 del tenis mundial.

No.

Por lo pronto aquí hay 5 mujeres por delante de él.

¿TAN DIFÍCIL ES DECIR EL NUMERO UNO MASCULINO? pic.twitter.com/Ot8NltdoKn

— Pilar Bellver (@PilarBellver) September 12, 2022