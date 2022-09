El líder de extrema derecha Matteo Salvini agradece a Laura Pausini que no cantara 'Bella Ciao' y los tuiteros alertan: "No posicionarse es posicionarse"

Imagen combinada de Matteo Salvini y un tuit sobre Laura Pausini. Twitter/Europa Press/Tremending

Por Tremending

El líder de extrema derecha italiano Matteo Salvini ha trasladado su apoyo a Laura Pausini por rechazar cantar Bella Ciao en El Hormiguero.

El dirigente de la formación de derecha radical Lega ha señalado en su cuenta de Twitter: "Stima per Laura Pausini", que es una forma de enviar ánimo a la artista. Además, el político ha fijado el mensaje en su perfil.

La cantante, días después de este respaldo público, ha lanzado un comunicado en el que no concreta los motivos por los que no entonó el himno en el programa conducido por Pablo Motos. Ha defendido que siempre ha estado "a favor" de la libertad y de los valores ligados a ella.

No obstante, en un tuit anterior a este comunicado, aseguró que no canta canciones políticas "ni de derechas ni de izquierdas". Pero este apoyo del ultraderechista Salvini no ha pasado desapercibido y algunos tuiteros le han recordado que "no posicionarse es posicionarse".

Que Salvini le haya agradecido a Laura Pausini no haber cantado bella ciao es un ejemplo bastante gráfico que de "no posicionarse es posicionarse". pic.twitter.com/uKyUNRtGLk — Siberet (@SiberetSiberet) September 16, 2022

El lo que tiene ir de ambidiestra. https://t.co/uXGe5TenMe — 🌐👨 (@afri__sabana) September 16, 2022

A ver si tienen cuajo de escribir este titular: "Laura Pausini, felicitada por los fascistas italianos"https://t.co/WL4KfsUl6f — Señor Guerra 🚩 (@SirGuerra) September 16, 2022

Nada más que añadir, cuando te niegas a cantar una canción antifascista ¿En qué te convierte? Pues eso… https://t.co/VAsUDwTvzS — Leonard Shelby 🔻 (@KikojaviGil) September 16, 2022

El gran problema de no mojarse con lo de Bella Ciao es ESTO: 👇 https://t.co/ho1obhtFkA — #PorQuéTT (@xqTTs) September 16, 2022

Los fascistas italianos están encantados con Laura Pausini.

Será porque no es "ni de izquierda, ni de derecha". https://t.co/iTiAORS2mh — Joaquín Urias (@jpurias) September 15, 2022

El próximo 25 de septiembre, los ciudadanos italianos están llamados a las urnas y la ultraderecha tiene claras posibilidades de hacerse con el poder. Las encuestas en el país otorgan a la lista encabezada por la extremista Giorgia Meloni unos resultados que le harían ser la primera fuerza política y convertirían a Meloni en la primera ministra.