Un titular de El Español está haciendo las delicias de los tuiteros: "Juan Carlos ofendido por las cautelas de Zarzuela para evitar la foto: 'No he matado a nadie'".

🔴 Juan Carlos ofendido por las cautelas de Zarzuela para evitar la foto: 'No he matado a nadie' https://t.co/TdbgIIbzoL

La fiesta está servida en Twitter, donde unos optan por la sutileza y por recordar con toda claridad el episodio que vivió el rey emérito con su hermano Alfonso.

Juan Carlos I: "No he matado a nadie". Con 18 años mató a su hermano menor Alfonso. Nunca se le hizo autopsia y Franco pidió a Portugal que no abriera investigación. La pistola fue lanzada al mar por su padre y el caso fue debidamente archivado y silenciado. pic.twitter.com/XX4DRswL2z

— Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 18, 2022