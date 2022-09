"Campeones del Eurobasket, del US Open y país con más reyes en el funeral de Isabel II. Imparables"

Lunes de funeral histórico para despedir a Isabel II. Os informamos desde aquí, porque es una cosa de la que se viene hablando poco.

Porque no, no la habían enterrado aún. Será este lunes, después de 10 días de luto.

Un funeral que ha contado con la presencia de presidentes, jefes de Estado, reyes y mandatarios de todo el mundo.

Y también colas y colas de ciudadanos intentando ver algo de lo que allí sucede.

Todo un país compungido.

En España. a falta de uno hemos mandado dos reyes y dos reinas. Felipe VI y Letizia y Juan Carlos I y Sofía. Otra cosa en la que no nos gana nadie.

El domingo ya se les vio pero por separado tras llegar a Londres.

Al final, este lunes les han sentado juntos mostrando una foto que no se veía desde hace mucho.

No ha faltado nadie… Bueno, es un decir. Casi nadie.

Ahí estaban, de izquierda a derecha, Sofía, Juan Carlos, Letizia y Felipe. Al emérito se le ha visto hasta lo que parece una sonrisa después de decirle algo a Sofía.

Y la cara de Letizia mirándole parece un poema.

¿De qué hablaría?

Los tuiteros han dado rienda suelta a su imaginación y han interpretado el encuentro entre Felipe VI y su familia, y también otros momentos de la ceremonia.

–When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me speaking words of wisdom.

Leti be, Leti be… JAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/5BtcLgIwQF

— Craich (@ACraich) September 19, 2022