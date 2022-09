Carlos III suma una nueva polémica tras un gesto que ha sido señalado como racista: "La idolatrada monarquía británica"

El inicio del reinado de Carlos III no está siendo precisamente placentero. Al nuevo monarca no paran de sumarle nuevas polémicas, que casi superan el número de días que lleva como rey.

La última escena que ha protagonizado fue durante un paseo en el que saludaba a la multitud. El rey británico saludaba a los ciudadanos uno por uno, hasta que llegó a un hombre negro e hizo un gesto extraño.

Black man, you are on your own . pic.twitter.com/4Ely5WOGnj

— Obakeng Ramabodu (@RamaboduObakeng) September 19, 2022