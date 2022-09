La pelea entre Macarena Olona y Santiago Abascal, analizada por los tuiteros: "Empiezan las Facha Wars"

Por Tremending

Está el Tyson vs. Holyfield, el Casado vs. Ayuso, el Toni Cantó vs. Rest of the world y ahora… el Abascal vs. Olona. Ríete tu de la UFC, del Pressing Catch y de la lucha canaria.

Empiezan las facha wars — Javier Benito🔻 (@JBenito69) September 18, 2022

Menudo choque que trenes…

Qué fantasía, Olona nos regala el mejor meme de la campaña. pic.twitter.com/gbT5J5E5h0 — Luis Endera (@Luis_Endera) June 11, 2022

A un lado de la lona, con 90 kilos de peso (o por ahí), Santiago Abascal, la gran esperanza de la ultraderecha. Al otro lado, con vestido de faralaes, Macarena Olona, aka. la Mena (Mal Empadronada, No Andaluza).

–Macarena Olona.

–Prefiero la lona. — Clint Piticlint (@ClintPiticlint) September 16, 2022

Y todo esto viene a que en los últimos días están volando dardos envenenados entre unos y otros. Y es que parece que a Olona le van las grescas. No sólo contra el Gobierno o en las universidades, también dentro de su partido. Tras su fracaso en las elecciones andaluzas y su posterior espantada "por razones médicas", ahora ha vuelto a primera línea y de qué manera. La liada en la universidad de Granada y la petición de una reunión a Abascal.

A partir de ahí han comenzado las puñaladas entre ellos. Además de una forma bastante poco sutil.

Mientras nos entretienen con un entierro eterno Santiago Abascal y Macarena Olona siguen lanzándose dardos.

Si esto pasa en Podemos ni entierro ni hostias, meses con el tema las 34h del día, sí 34. pic.twitter.com/qCZp7l5E5p — 🏳️‍🌈Ɖ₳⩔ƗƉ $Ɇ₲Ø⩔Ɨ₳ 🔻🏳️‍🌈 (@dsegoviaatienz) September 19, 2022

Como al final todo sea un sueño de Antonio Resines me voy a llevar un disgusto. https://t.co/J4TUrfAqHA — AlejandroLdeMiguel (@Alopezdemiguel) September 16, 2022

Jiménez Losantos pregunta a Abascal por Olona: -"¿Qué ha pasado con Olona? Ayer vi una foto en la que estaba con Mario Conde. ¡Una abogada del Estado con un ladrón de bancos! ¡Nuestra Macarena! ¿Qué pasa?" Abascal: -"….SILENCIO….No soy capaz de explicar muchas cosas". pic.twitter.com/xXvpsvaWJp — Juan Miguel Garrido 🏳️‍🌈🔻 (@Juanmi_News) September 15, 2022

¿Cómo? ¿Está insinuando Abascal que lo de que se fuera por motivos de salud era mentira?

Lo de "no decir la verdad ni al médico" en el caso de Vox no es una metáfora. https://t.co/521uzK0gjd — Hugo Martínez Abarca🚲 🌻🇪🇺 (@hugomabarca) September 18, 2022

¿Recordáis toda la cobertura que se dio a las peleas internas en otros partidos? Pues aquí parece que un poco menos…

Abascal y Macarena Olona llevan semanas lanzándose navajazos y por lo que sea no hablan nada de ello en las tertulias y telediarios. — Panik (@Panik81) September 19, 2022

¿Cómo acabará esto? ¿Fundará Olona otro partido más la derecha de la ultraderecha? ¿La metaderecha? ¿Empezará a calificar a Vox de "ultraderechita cobarde"? ¿Cómo se llamaría ese partido?

Si Olona funda un partido para competir con VOX, que lo llame ENCARTA. — CELESSON (@chemapizca) September 18, 2022

¿Cómo crees que se llamará el nuevo partido fundado por Macarena Olona? — El Jueves (@eljueves) September 17, 2022

La pelea interna en Vox sí que ha llamado la atención de los tuiteros que lo están analizando con su mejor estilo irónico:

Cristina Gallego, sobre Olona y Abascal: "Tanto luchar para que no se rompiera España y al final lo que se rompe es Vox" https://t.co/KIp5bweawL — Ru (@Ru16599917) September 20, 2022

¿Y si Olona es la Rosa Díez de Vox, ve la auténtica luz política y termina fundando Unión Progre y Batucadas? — España Bizarra (@espanabizarra) September 18, 2022

Abascal y Olona 😍😍😍😍 pic.twitter.com/xsoAZKzrm5 — Stéphane M. Grueso (@fanetin) September 18, 2022

VOX hasta las próximas elecciones:

Abascal vs Olona…..FIGHT‼️ pic.twitter.com/ypLtPDxbST — Go_Yako 🔻💜☯️⚧🏳️‍🌈 (@GoYako4) September 20, 2022

🍿🍿🍿

Aquí disfrutando de la caída de los fascistas de hacendado — julian javier (@julijackal1) September 19, 2022

¿Pero qué enfermedad tenía Macarena Olona que le impedía realizar su trabajo en el parlamento andaluz, un catarro? — Ache (@soyneonormal) September 16, 2022

Macarena Olona se ha marcado un Toni Cantó en toda regla. — Azote Vinagre (@AzoteVinagre) September 19, 2022

Te imaginas que eso fuera entre Irene y Yolanda? — El Justiciero (@proteston13) September 19, 2022

Lo de "La izquierda se rompe" es casi un cliché de lo manido que está.

Lo de "La derecha se rompe" nunca lo he leído en un titular… — Iñaki… (@Ializar) September 19, 2022

Guerra Abascal Olona

Voy a por las palomitas 🍿 — Canary 62 🔻 (@canary6dos) September 15, 2022

Abascal y Macarena Olona a cuchilladas y no tienen ni un minuto para comentarlo en las tertulias esas que duran 4 o 5 horas. Y lo llaman periodismo. — Noa Gresiva (@NoaGresiva) September 19, 2022

Lo cierto es que estamos acostumbrados a las peleas en la izquierda, pero en todos los partidos cuecen habas. Porque la batalla Casado-Ayuso también fue épica. Mientras tanto, cojamos palomitas.