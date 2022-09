La verdad tras la increíble historia del jugador con perlas anales que batió a la actual leyenda del ajedrez

El ajedrez como deporte siempre ha estado puesto en tela de juicio, pero, ¿quién ha dicho que es aburrido? Esta loca teoría ha revolucionado el mundo del jaque pastor.

Todo comenzó con la derrota del número uno del mundo en esta disciplina, el noruego Magnus Carlsen. Y es que el noruego no ha perdido más que unas pocas partidas en los últimos años, y en este caso lo hizo con el número 49 del mundo, un hecho bastante inaudito. Todo se revolucionó cuando Carlsen dejó un enigmático mensaje en sus redes sociales tras la derrota. El noruego compartió un vídeo de José Mourinho con su famosa frase: "Si hablo, me meto en un gran problema".

Esto disparó los rumores sobre las sospechas de que el rival de Carlsen, el norteamericano Hans Niemann, había hecho trampas para ganar. Y todo el mundo se volvió completamente loco cuando se difundieron las teorías de cómo lo había hecho: usando perlas anales.

Según las teorías compartidas en redes sociales, incluso por el propio Elon Musk, el norteamericano había usado perlas anales que vibraban órdenes en código morse de un ayudante externo para anticiparse a los movimientos del noruego. Y cómo no, ante la jugosidad de semejante historia, varios medios se hicieron eco.

Los rumores se dispararon y la locura fue tal que el ajedrecista norteamericano se ofreció a jugar desnudo para disipar cualquier tipo de duda. Para avivar más la polémica, Carlsen y Neiman se volvieron a enfrentar unos días después y el noruego abandonó la partida tras dos movimientos. "Debe de ser vergonzoso para el campeón del mundo perder contra un idiota como yo", declaraba el estadounidense para añadir más leña al fuego.

Es el momento de hablar sobre las perlas anales. Toda esta teoría tiene su origen en el propio Magnus Carlsen. Todo comenzó con un post en el foro Reddit, donde acusaban a Carlsen de usar esta trampa en el ascenso meteórico de su carrera. Y, debido a esto, había sido capaz de identificar que Neiman utilizaba el mismo truco.

Currently obsessed with the notion that Hans Niemann has been cheating at the Sinquefield Cup chess tournament using wireless anal beads that vibrate him the correct moves. pic.twitter.com/F48BXjtBlN

— Babble (@Babble____) September 7, 2022