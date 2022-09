El titular de 'ABC' sobre el padre que envió a su hija a estudiar en EEUU porque en Mallorca "todo es en catalán": "Y en Massachusetts es en castellano"

La catalanofobia puede llegar lejos. Hasta Estados Unidos, concretamente. El diario ABC publicó una entrevista a un padre que envió a su hija a estudiar en EEUU porque en Mallorca "todo es en catalán". Y los tuiteros no han visto ninguna falla a su lógica.

Cae de cajón que el padre se refiere a que si no estudia en español prefiere que lo haga en inglés, pero los usuarios no han perdido la oportunidad de aprovechar la comicidad del tema.

Pudiendo elegir donde puede estudiar su hija, y si el problema es con el catalán, parecería más lógico enviarla a Albacete, por ejemplo. O cualquier sitio donde solo se hable en español.

El tema ha generado una gran confusión entre los tuiteros, que no veían necesidad de mandarla tan lejos.

Dime que no has pisado Mallorca sin decir que no has pisado Mallorca https://t.co/c1it5qQ0On

— Gat0 Cyberpunk (@The_Gat0) September 21, 2022