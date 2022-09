"Ser mal padre no es gracioso": las redes afean al periodista Juanma Castaño que no sepa a qué curso va su hijo

El periodista deportivo Juanma Castaño durante una entrevista en 'La Resistencia'.

Por Tremending

Hay risas que delatan soberbia. Otras que ocultan dolor o decepción. También las hay que muestran lo que ves, un estallido puntual de alegría. Y luego están las que en realidad son pura ignorancia.

Pues bien, la del periodista deportivo Juanma Castaño este martes en La Resistencia pertenece al último grupo. Ocurrió mientras charlaba con David Broncano, presentador del programa, quien de forma inconsciente puso en un brete al periodista.

Relacionada:

Castaño quiso romper el hielo con una divertida anécdota que deriva en descojone. El entrevistado compartió con los presentes un consejo que al parecer le había dado su hijo, algo muy sencillo: "Evitar hacer el ridículo".

Al escuchar la anécdota, Broncano quiso saber si su hijo menor estaba en "cuarto (curso) de la ESO", algo que, a pesar de ser su padre, no ha sabido contestar.

"¿Cómo? Es que me lío con los cursos", ha esgrimido Castaño entre risas. Posteriormente, el periodista se ha disculpado alegando que él está al tanto del viejo sistema educativo, conocido como EGB, un sistema que expiró hace más de 20 años.

Un olvido que ha generado mucha controversia en redes:

Y no tiene gracia ninguna! https://t.co/Z6w4gUSAjG — Pilar Ugidos (@ugidospilar) September 21, 2022

No es gracioso, es vergonzoso. Si no vas a ser padre, no tengas hijos. Si vas a dejar que la madre se haga cargo de todo y que, si haces algo, sea con una lista y señas que te ha dado ella, porque no sabes ni a qué curso van, no tengas hijos. Ser mal padre no es gracioso. https://t.co/kdDa2JUVZV — ❤️‍🔥 Elena Rue Morgue ❤️‍🔥 (@Elenaruemorgue) September 21, 2022

El niño: papá no vayas a la resistencia a cagarla.

El padre: https://t.co/KgXhO7ZuYi — maría cc. (@MariaCC128) September 21, 2022

Pero seguro que se sabe todas las alineaciones de los equipos de fútbol, desde la primera división hasta el último equipo perdido en un rincón de Teruel 🤦🏻 Una mujer dice liarse para decir en qué curso está su hijo y la ponen de mala madre para arriba. — Marisa Grey 🔻 (@GreyMarisa) September 21, 2022

Qué pena que dé risa…Lo puedo entender en padres o madres que apenas han ido a la escuela pero en este caso denota que "lo de los hijos" lo lleva la madre. Al menos sabe que no repite. ¿Y si abriéramos el melón de los cuidados médicos?⬇️ — Mercedes Hernández (@Merchehb) September 21, 2022

Que pena… yo lo veo a diario en la tienda. La gran mayoría de veces es la madre la que viene a por el material, los libros y demás y cuando viene un padre es que "me ha mandado mi mujer" — Giralda Henar (@GiraldaHenar) September 21, 2022

La verdad es que no le veo la gracia a no saber a qué curso van tus hijos. No sabes, porque no te responsabilizas. Es decir, que otro (otra) lo hace. Pero además, ¡qué pérdida! No disfrutas ni estás cuando tus hijos aprenden. — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) September 21, 2022

Les quiero mucho, mientras mi mujer sea la que lleva la carga mental de saber todo lo que yo no se sobre mis propios hijos. — Camembert Trufado (@cerdatrufera) September 21, 2022

Y se cree gracioso…por favor.

Que los quiere muchísimo pero para un ratito, no sea que haya que aprender el curso al que van, si tienen médico o si deben llevar ropa de deporte ese día o no. — Elena (@elecoloma) September 21, 2022

Son incontables los días que ese hombre se ha sentado en una mesa con sus hijos a hacer los deberes, viendo la portada de sus libros, por no hablar de cuando fue a recogerlos, los forró y puso el nombre. Son incontables porque son cero. — sarawarhol (@sarawarhol1) September 21, 2022

"les quiero mucho" pero su nivel de interés por su educación es tal que no sabe en qué curso ANUAL, están. Y ni sabe que están en la ESO, que lleva más de 20 años en funcionamiento. — Dr. Pablo Barrecheguren 🧠 (@pjbarrecheguren) September 21, 2022

Ahora entiendo porque no quería su hijo que fuera. Demasiado bien le conoce. Lo que no entiendo es que tiene de gracioso que un padre no sepa a qué curso van sus hijos. — ✞ Rodrigo Moreno ن 👨‍🏫❤️💜💙🎺📖🌌✈️ (@rodmorvill) September 21, 2022

Si en España le quitaran la custodia de sus hijos a los padres que no saben el curso en el que están, no quedábamos uno. Otra cuestión interesante es: padres que no entienden muy bien en que consiste la carrera universitaria de su hijo (Biólogos, T. Social y otras carreras pozo). — Cristian (@95Cristian34) September 21, 2022

El desliz de Castaño evidencia un desconocimiento básico de la cotidianidad de su vástagos, una traspiés que no ha pasado desapercibido para la comunidad tuitera.