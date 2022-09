La aplaudida réplica de un economista que deja en evidencia a Juanma Moreno por defender la bajada de impuestos: "No tiene base científica"

Algunos tuits los carga el diablo. En esta ocasión ha sido Juanma Moreno el que ha tenido a bien coronarse con una apreciación que no ha tardado en ser refutada.

El presidente de la Junta de Andalucía ha querido reivindicar la importancia de bajar impuestos, una medida que, según Moreno, permitiría una mayor recaudación. Lo ha hecho en una entrevista con el periodista Carlos Herrera y lo ha refrendado con el siguiente tuit:

Ha tenido que ser el profesor de Economía e investigador Julen Bollain el que le saque del engaño al señor Bonilla. Con un breve tuit, este académico ha puesto en evidencia la última ocurrencia de los responsables de argumentario del presidente de la Junta.

Hola, Juanma:

Contrario a lo que dices, que no tiene base científica, se publicó un estudio de la London School of Economics hace poco evidenciando que 50 años de bajadas de impuestos no han contribuido a impulsar el PIB ni la empleabilidad.

Solo ha beneficiado a los ricos. https://t.co/iuzRzlmlQ6

— Julen Bollain (@JulenBollain) September 22, 2022