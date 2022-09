"Los dioses también lloran": el emotivo adiós de Federer, que se despide entre lágrimas del tenis con un último partido contra Nadal

Roger Federer y Rafa Nadal lloran en la despedida del suizo del tenis profesional.- Andy Rain / EFE / EPA

Por Tremending

Las lágrimas han sido las absolutas protagonistas de la despedida de Roger Federer del tenis profesional. El suizo se pasó emocionado todo el acto en homenaje a su figura como deportista. Su último partido lo ha jugado contra Rafa Nadal, que tampoco ha podido evitar que sus ojos se encharcaran.

Antes del acto, Federer evidenció en Twitter un paseo que no volverá a hacer más, el que le llevaba antes de cada partido al vestuario. "Lo he hecho miles de veces, pero esta se siente diferente", apuntó. Y a pie de pista justo después del encuentro con el mallorquín, especificó que, pese al llanto, "ha sido una día maravilloso. Estoy feliz, no triste". A lo que ha añadido: "He disfrutado de ponerme mis zapatillas una última vez. He tenido a mis amigos aquí, mi familia, a compañeros…".

I've done this thousands of times, but this one feels different. Thank you to everybody who's coming tonight. pic.twitter.com/lmPWTNzjbn — Roger Federer (@rogerfederer) September 23, 2022

Sus seguidores han seguido esta jornada con pesar y mucho orgullo.

Rafa Nadal and Roger Federer in tears after Federer's retirement is the best sports moment you'll see in some time. Ultimate respect. 🐐🐐 pic.twitter.com/fUeY8wQSTM — Barstool Sports (@barstoolsports) September 23, 2022

Puede que no lo hayamos visto retirarse compitiendo en un Slam, pero Roger Federer ha dicho adiós al tenis acompañado y consolado al lado de sus dos máximos rivales. El tenis es un deporte absolutamente maravilloso por cosas como esta. No lo verán en otro sitio. Solo aquí ❤️ pic.twitter.com/EOsBspj1Rh — José Morón (@jmgmoron) September 24, 2022

Federer y su última charla íntima con la raqueta. Salgan de Twitter, quiero estar solo 💔. pic.twitter.com/0bLN9dI0VJ — Teo Coquet (@TeoCoquet) September 23, 2022

Emocionante y sentido abrazo de Roger Federer con sus hijos. "Estoy feliz, no estoy triste. Okey?" 😢 pic.twitter.com/clgVu4EUTb — Respiro Tenis (@Respiro_Tenis) September 24, 2022

Roger Federer se aleja de las pistas de manera profesional, pero sus fans no olvidarán jamás sus jugadas más míticas.