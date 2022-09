Críticas a medios de la derecha por blanquear el triunfo del fascismo en Italia: "Victoria aplastante de los eufemismos"

Es difícil vestir con eufemismos la victoria en Italia de Giorgia Meloni, la líder fascista que alababa al dictador Benito Mussolini. Sin embargo, es un reto que algunos han querido aceptar.

Así que este lunes estamos viendo a medios y políticos hablar de "derecha", "centro-derecha", "derecha dura", "derecha nostálgica" y cosas similares. Parece que algunos están teniendo más cuidado en tapar la ideología de Meloni que la propia Meloni, que en el pasado dijo de Mussolini: "Fue un buen político. Todo lo que hizo lo hizo por Italia".

Tanto en Italia como en España estamos viendo estos casos de eufemismos extremos. Sin ir más lejos, el diario ABC habla en su portada de "bloque de derechas", La Razón de "la derecha" y El Mundo de "derecha dura". Aunque luego este último curiosamente sí habla de "ultraderecha", pero dentro.

No sorprende que en Italia haya ganado el fascismo. pic.twitter.com/CQdp5jOZw9

Lo de Begoña Villacís y su "derecha nostálgica" ya es de traca.

Cuando se compara con la victoria de otros partidos de izquierda, la cosa es más loca si cabe.

Pero este comportamiento no es exclusivo de estos medios.

Aún así igual tenemos que dar gracias.

Por cierto, buen momento para recordar un vídeo…

Estas son algunas de las reacciones en Twitter a los eufemismos que se están viendo este lunes.

Qué coño me estás contando.

En Italia no ha ganado el centro derecha, ni la derecha, ni la derecha dura, en Italia ha ganado el fascismo.

Todos los eufemismos valen para no llamar 'ultraderecha' a la ultraderecha.

No es derecha (ABC, La Razón), no es centro derecha (RAI, TVE), no es derecha dura (El Mundo), lo que ha ganado en Italia es el FASCISMO.

— Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) September 25, 2022