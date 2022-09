La ultraderechista Giorgia Meloni ha ganado las elecciones en Italia.

Finalmente las previsiones se cumplieron y la formación de ultraderecha Hermanos de Italia ha sido el partido más votado en las elecciones, con el 26,23%.

Sí, la ultraderecha. Lo recalcamos porque hay algunos que no lo tienen muy claro.

Para esos que tienen dudas, nadie mejor para aclarárselo que la propia Meloni.

¿Cómo ha podido pasar? Pues para empezar los comicios tuvieron la participación más baja de la democracia, con el 64%.

Aviso para navegantes en el resto de Europa y el mundo.

La victoria de la ultraderecha en Italia ha dejado un reguero de reacciones en las redes sociales. Estas son algunas:

Me dices que Fratelli d'Italia es una marca de pasta y no me lo creo hasta que no salga en Masterchef.

— CELESSON (@chemapizca) September 25, 2022