Ha pasado ya el tiempo desde que Pablo Casado y Teodoro García Egea cayeran en desgracia en el Partido Popular por meterse con Ayuso (ten cuidadito Feijóo que te la lía a ti también…). Sin embargo, aún están en nuestra memoria aquellos maravillosos momentos de Pablo Casado jugando a las profesiones y las impagables caras de Teodoro García Egea cuando Yolanda Díaz se ponía a repartirle sus famosos datos a diestro y siniestro.

Pero la vida sigue… y los datos de Díaz también. Y claro, ha vuelto a pasar. En esta ocasión le ha tocado al diputado del Partido Popular Diego Movellán en una comisión parlamentaria en el Congreso sobre Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El repaso es espectacular y las caras de Movellán recuerdan a aquellas de García Egea.

Pasen y vean el repaso de @Yolanda_Diaz_ al del PP, le cuesta hasta tragar XD

En su turno, Yolanda Díaz reprocha al diputado conservador que frivolice cuando "los datos son los datos". En concreto habla de los datos del paro a lo largo de los últimos años. "En 2009, la tasa de paro era 4.139.600 […] seguimos, hasta que llegan ustedes: 5.731.000. Seguimos, 2013, 6.047.300. La tasa de paro aquí es del 26%. Hoy es del 12,46%, señor Movellán. Es la más alta de Europa pero es la mitad de cuando Gobernaban ustedes".

Después continuó: "¿Pero cómo me dice que no? Mire yo soy de latín y griego, de letras puras, pero, por favor, haga el favor. Es que es sumar y restar". Y después, indignada, añadió: "Es que no sé cómo hacerlo. Ustedes tienen gente en su grupo que son grandes profesionales y que discuten con rigor… y, de verdad, lo digo porque se hacen daño".

Al final del vídeo que ha sido compartido en las redes, Díaz hace una crítica a las posiciones del PP en los últimos meses: "Ustedes ni han votado a favor de los ERTE, señor Movellán. No han tenido altura de miras por su país. Han hecho politiqueo en el peor sentido todo el tiempo y siguen haciéndolo. Allá ustedes, sigan así pero les va mal porque la ciudadanía, como decimos en galego, non e parva"