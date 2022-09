La NASA choca una nave contra un asteroide para desviarlo y los tuiteros no pueden contenerse: "Faltó Aerosmith y Bruce Willis"

Por Tremending

"I don't want to close my eyes. I don't want to fall asleep 'cause i'd miss you baby…" Es escuchar que la NASA va a desviar un meteorito y a toda una generación le suena en la cabeza la cancioncita de Aerosmith en la película Armaggedon.

Bruce Willis está en el, a punto de presionar el botón para detonar. https://t.co/0UOnUboxjH pic.twitter.com/7uMxD7Yc9r — Charles. (@charlieimages_) September 27, 2022

Pues esto ha sucedido, pero tranquilos todos que ni hay amenaza a la Tierra (al menos por esto) ni se ha encargado la misión a un grupo de extractores de petróleo con Bruce Willis al frente.

La NASA ha logrado chocar con éxito una nave espacial con un asteroide para desviar su órbita. Se trata de la primera prueba de defensa planetaria por si alguna vez fuera necesario y al parecer todo ha funcionado bien.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion's DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD — NASA (@NASA) September 26, 2022

Faltó Aerosmith y Bruce Willis 🤷🏽‍♀️ — LaPao® (@paovarasf) September 27, 2022

Lo que han hecho es directamente chocar la nave DART contra el asteroide Dimorphos a una velocidad de 6,4 kilómetros por segundo.

La NASA tirando piedras a los asteroides. Ole, ole. — buenoveras (@yatedigoyoque) September 27, 2022

El pelo se les va a caer a los de la NASA, que acabo de ver el parte de accidente. En dirección contraria se metieron. pic.twitter.com/cWg4TRHsNk — Rule (@que_rule) September 27, 2022

Un logro científico y técnico remarcable.

Hay gente capaz de enviar una navecita al espacio y estrellarla contra un asteroide y yo con 40 años me tiro el agua encima al beber. — Ana (@vianabanjo) September 27, 2022

Un logro que un día podría salvarnos a todos.

Hoy la NASA nos ha demostrado que podremos evitar que un meteorito interfiera con los planes humanos de autodestruirnos a nuestra manera. 😑 — Arturo Erdély (@ArturoErdely) September 27, 2022

Además la misión ha dejado unas imágenes alucinantes mientras la nave se iba acercando a su destino.

La NASA ha destruido una croqueta espacial. No podemos ser amigos. pic.twitter.com/5PqjyhtK9y — Super Falete 🇳🇵 (@SuperFalete) September 27, 2022

Ah, entonces sí. — Super Falete 🇳🇵 (@SuperFalete) September 27, 2022

Los tuiteros han estado muy pendientes de la misión y Bruce Willis se ha convertido en trending topic, todo ello mezclado con comentarios de admiración ante un logro así.

La NASA desvía un asteroide de su órbita con tan mala suerte que, en su deriva, acaba impactando sobre Cáceres justo el día que llueve en Madrid. La noticia pasa inadvertida. — CELESSON (@chemapizca) September 27, 2022

Bruce Willis viendo cómo la #NASA pudo desviar un asteroide sin sacrificar absolutamente a nadie. #DARTMission #Dimorphos pic.twitter.com/YFs6bnUNd0 — C4B4LL3R0 3RR4NT3 (@_3RR4NT3_) September 27, 2022

"Estrellar cosas contra otras como hace la NASA no tiene mérito."

Ángel Carromero. — Superlópez 🎬 (@Superlopezxxl) September 27, 2022

La NASA declara que la misión ha sido un éxito porque han desviado el asteroide y ahora se dirige a Castellón. — muchachoapatico (@muchachoapatico) September 27, 2022

Hoy todos felicitando a la NASA por estrellar una sonda contra un asteroide pero cuando estrelló la Mars Climate Orbiter contra Marte en el 99 todo fueron críticas.

En fin, la hipocresía. — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) September 27, 2022

De las mejores cosas que ha hecho la NASA hasta la fecha, destruir croquetas. https://t.co/IdBZCkvAQD pic.twitter.com/cIcTvnI8em — jabi de Moria🔻🇮🇹🔻 (@JabierGS) September 27, 2022

Bruce Willis viendo el impacto del asteroiode después que tuviera que sacrificarse en armageddon #NASA pic.twitter.com/U9QPJfzBPC — Vanessa (@vanebeafari) September 26, 2022

Hoy vi a la NASA estrellar una nave contra un asteroide desde mi cuarto mientras me comía unos cheetos. What a time to be alive! — Andrés (@Andres_BMs) September 27, 2022

💥 Descripción gráfica del impacto de la sonda DART de la NASA contra el asteroide Dimorphos pic.twitter.com/TXWd2tQ7vh — Frontera Espacial (@FronteraSpacial) September 26, 2022

La NASA cuando avise que la dirección del asteroide ahora tiene destino la Tierra #DART #NASA pic.twitter.com/6o6wf6Yh3D — Julián Capornio (@JulianCapornio) September 26, 2022

Bruce Willis se queda sin misión https://t.co/SjqV2MLJif — Moeh Atitar مو (@guerraypaz) September 27, 2022

Y Bruce Willis es TT tras el impacto al asteroide 😂 — Dori Toribio (@DoriToribio) September 26, 2022

Esta es ilustración que ha elegido la ESA para explicar el tamaño del asteroide Dimorphos contra el que va a chocar esta madrugada la sonda DART para desviarlo. Sin palabras https://t.co/VE9pHU81Xk pic.twitter.com/tMuqIasigo — Antonio Martínez Ron (@aberron) September 26, 2022

#NASA hoy Bruce Willis dormira tranquilo y no usara el traje. pic.twitter.com/dj4lsyDZwu — Gerardo™ 🇨🇱 (@GCC14_) September 27, 2022

¿Se imaginan que algo así pasara de verdad? Probablemente Ayuso responsabilizaría al Gobierno central y crearía un hospital de Armagedones con sobrecostes y Vox iniciaría una campaña contra las rocas extranjeras que vienen a delinquir y a robar el trabajo. Pero de lo que no hay dudas es de que si de verdad una piedra del espacio amenazara al existencia humana los tuiteros harían chistes hasta el último momento.