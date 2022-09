El cartel de una iglesia hace que muchos tuiteros descubran que tan cristianos no eran

Imagen del cartel "cristiano" que ha reventado las redes / TWITTER

Por Tremending

El cartel de una iglesia baptista en Massachusetts (EEUU) ha dividido a creyentes y ateos por redes sociales al dar pie a una pequeña confusión. Como no hay separación entre letras, el mensaje puede leerse como "God is now here" (Dios está ahora aquí) o "God is nowhere" (Dios no está en ninguna parte).

La correcta interpretación de un texto cristiano no generaba tanta controversia desde el Concilio de Trento. La conclusión de algunos tuiteros es que cada uno leerá el cartel de un modo distinto según sus propias convicciones teológicas. Al parecer, más de uno ha descubierto ahora que tan cristiano no era.

Muy curioso. Si eres creyente lo lees de una manera, y si eres ateo de otra. pic.twitter.com/FivWcF0Nxr — Nisecomo (@Chiribeje) September 25, 2022

Soy tan ateo que me llevó casi un minuto leerlo de la otra forma. — Luis Fernando Areán (@luis_arean) September 25, 2022

Soy creyente y solo he podido leer "God is nowhere" hasta que he entrado en los comentarios y he visto a la gente diciendo "God is now here" 🤣 — Jose Vilar (@VilarJose14) September 26, 2022

Infiltrado entre los creyentes o infiltrado entre los no creyentes 🤨😂😂 — J. David Moraga (@JDavicarm) September 26, 2022

Fantástico ejemplo de cosas que dependen de quien las mira. https://t.co/FrwO3Sm7qr — Ⲥⲓⲛⲧⲓⲇ (@Cintiaser) September 26, 2022

Por si no me quedaba claro lo atea que era. https://t.co/G4VSgKmHaJ — Lore (@Loree91) September 26, 2022

Media hora para leer la parte creyente https://t.co/i4DxhagWsk — La Gorda (@pautosso) September 26, 2022

Nuestro mundo está lleno de incertidumbres. La existencia de Dios ya no es tan incuestionable como antaño, pero si este cartel ha demostrado una verdad absoluta, esa es la importancia del diseño gráfico.