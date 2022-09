El photocall que huele a brandy y puraco: el Foro La Toja alinea a trece 'señoros' y las redes se encienden

El photocall de la discordia con los invitados al Foro La Toja 2022 junto a Felipe VI.

Por Tremending

Hasta trece señoros convenientemente uniformados integran la instantánea que preside este Tremending. Trece señoros con sus respectivas trece corbatas, todas ellas perfectamente bien anudadas y dispuestas en una suerte alineación indebida.

Y es que aunque el equipo de Tremending no envió corresponsal al Foro La Toja 2022, ya les avanzamos sin temor a caer en la conjetura que, a tenor de la imagen, las inmediaciones de tan ilustre photocall expedían un cierto aroma como a Brummel y puraco, quizá con leves toques de brandy.

☑️¡Listos para empezar!

En los próximos días #ForoLaToja2022 reunirá a un amplio elenco de ponentes que a través del diálogo y el debate reflexionarán sobre economía y sociedad, geoestrategia y geopolítica, futuro y nuevos desafíos. Síguelo en directo 👉https://t.co/D0K6KyTGWV pic.twitter.com/JLFqjmqGbN — Foro La Toja (@ForoLaToja) September 29, 2022

En tiempos de gafas moradas, de ciertos replanteamientos, de deconstrucciones y nuevas masculinidades, los promotores del Foro La Toja 2022 han decidido iniciarse en el mundo de la hortofruticultura y plantar lo que viene siendo tremendo campo de nabos.

Las redes, como era de prever, han procedido a poner el grito en el cielo:

¿De verdad no se dan cuenta? ¿O es que les da igual? https://t.co/lblVC5y9E4 — José Luis Sastre (@jl_sastre) September 29, 2022

Such a beautiful field full of turnips. — Bea-txan 🐱🔻 (@Bea_chan) September 29, 2022

Qué paritario, todo bien. Sois prehistóricos. — Lola B. (@LolaFa12) September 29, 2022

La mitad de la población son mujeres.

Si uds lo ignoran vaya porquería de foro — Ana María Crespo (@AnaMaraCrespo) September 29, 2022

No es la primera vez que sucede ni probablemente será la última. De hecho contamos con un antecedente muy cercano, a saber; la imagen de los líderes de la cumbre de la OTAN del pasado junio.

Si bien no es un pleno al trece como en la que nos ocupa, en aquella imagen veíamos a 27 hombres y tan solo cuatro mujeres sobre el estrado. En aquel caso no era la organización la que, a discreción, configuró un plantel eminentemente masculino, pero de algún modo evidenciaba la falta de mujeres en puestos de liderazgo.

Relacionada:

Ante esta situación hay quien, como Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, no duda en negarse a posar: "No voy a volver a hacerme una foto en la que sea la única mujer. No voy a volver a participar en un debate en el que sea la única mujer", llegó a asegurar.

Las palabras de la política buscaban advertir, como ella misma ha asegurado, del "elevado" riesgo que se corre de "perder el foco de uno de los vectores de modernidad, de transformación y de progreso de nuestro país".

Relacionada: