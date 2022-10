"Estoy haciendo esto por mi hijo": la sorprendente calma de una ecologista que es arrestada y llevada en volandas por la Policía

Un grupo de activistas medioambientales bloqueó el puente de Waterloo en Londres para protestar por la explotación de combustibles fósiles en Reino Unido. Entre ellos, una madre que ha impactado a los tuiteros.

How to do a media interview while being carried away by police for protest. 10/10, no notes. pic.twitter.com/Wup9XMrxOK

— Ben Phillips (@benphillips76) October 3, 2022