El periodista Javier Ruiz desmonta con datos el último bulo de Feijóo: "Esto habría de oírse en bucle"

Por Tremending

El periodista Javier Ruiz ha desmentido las últimas declaraciones del líder del PP, Alberto Núnez Feijóo, en las que el político mentía sobre los niveles de la recuperación económica en España. Las palabras del periodista en el programa Hablando claro de la televisión pública han sido celebradas en Twitter.

En el marco del debate sobre los Presupuestos del Estado para 2023, aprobados este martes a través del acuerdo de los socios del Gobierno de coalición PSOE y Unidas Podemos, Televisión Española ha emitido unas valoraciones del líder del Partido Popular sobre el puesto que ocupa España entre los países europeos en materia de recuperación económica.

"Somos el país colista de Europa en la recuperación económica", declaraba Feijóo. Al finalizar este corte, Javier Ruiz ha procedido a desmentir las palabras del político, que no incluían datos reales. "No es verdad lo que acaba de decir Feijóo", ha advertido el periodista en el programa presentado por Lourdes Maldonado.

Ojo a esto: Cuando Alberto Núñez Feijóo miente, Javier Ruiz desmonta su discurso con datos. pic.twitter.com/K15HypE9vQ — DΛПIΣL 🌐 (@Daniel_Globo_) October 4, 2022

"Es absolutamente falso, es mentira" ha recalcado Ruiz. El periodista ha explicado que los datos más recientes del Eurostat constatan que España crece un 1,1% en el trimestre y es el segundo país que más crece, solo por detrás de Suecia: "España no está parada, no estamos en quiebra". "En términos anualizados tenemos un crecimiento que es el segundo más robusto de la Unión Europea", ha afirmado.

El analista político ha acabado por refutar las declaraciones del líder del PP y ha lanzado una advertencia a los medios de comunicación sobre difundir las afirmaciones de los políticos sin contrastar los datos: "No, no es cierto lo que se acaba de decir y no deberíamos dejarlo pasar. Entiendo que los mantras políticos son los que son, pero eso es mentir".

Qué cara de incomodidad de la presentadora ante las evidencias que presenta Javier Ruiz, esto habría de oírse en bucle. https://t.co/qPqJRAOhu4 — Rosa María Artal (@rosamariaartal) October 5, 2022

Javier Ruiz y Javier Aroca han hecho hoy periodismo de verdad en RTVE.

Han desmentido uno por uno cada bulo de Feijoo y Abascal Así si. Con este periodismo ganaremos todos — El Justiciero (@proteston13) October 4, 2022

Periodistas y tuiteros han aplaudido las palabras de Javier Ruiz, alabando sus palabras y recordando la obligación de los medios de desmentir los bulos. "Cuando Alberto Núñez Feijóo miente, Javier Ruiz desmonta su discurso con datos", ha aplaudido un usuario de Twitter.