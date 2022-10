"Apadrina un facha": la canción paródica que se ha convertido en un himno entre los tuiteros

Por Tremending

En algunos casos, las necesidades se crean. Los tuiteros no sabían que necesitaban un We are the World versión política de derecha y ultraderecha hasta que lo han tenido.

Apadrina un facha del tuitero United Unknown, tiene reminiscencias de aquel tortuoso Resistiré interpretado por el famoseo patrio durante la pandemia.

Coincidiendo con el festival organizado por Vox y la polémica presencia de Santaflow, la ultraderecha podría sustituir su actuación por una versión de este himno interpretado por los protagonistas de carne y hueso.

Casi todo el mundo ha tenido que apadrinar a un facha en algún momento de su vida. Ya sea un compañero de trabajo que no es, pero, un familiar que alza mucho la voz en las reuniones o incluso casos reportados de alguna pareja en un momento de mala racha.

Apadrinar a un facha es un acto de fe, un desesperado intento de cambiar su naturaleza, un impulso de desentrenar todas las mañas adquiridas en el colegio mayor. No hay que sentirse mal por rendirse, él te abandonará primero.

Ya tenemos himno XD https://t.co/wknHAUUILK — José Vico 🔻 (@josevico4) October 7, 2022

Qué puta obra maestra es esta! Lo mejor del año! 🤣#ApadrinaUnFacha https://t.co/zbjexB4lcC — Limovnik🔻 (@SChiringuitos) October 7, 2022

pero q fantasía es esta? 🤣🤣 https://t.co/YvL4wgGwCc — Hilary 🎃 (@Ahrieeth) October 7, 2022

Voto porque sea la próxima canción del verano . 😂😂👏👏👏👏https://t.co/RkUjnWgv8N — #Canario de 🤍💙💛 (@armas_jero) October 7, 2022

pero qué maravilla es esta https://t.co/7JJqINCqZu — Bloqueo Mayúsculo (@bloqeomayusculo) October 7, 2022

Yo: voy a ponerme ya a ser productiva que se me va la mañana.

Twitter: https://t.co/z2nWOAxxTe — Zulay Montero (@zulaiki) October 7, 2022

El videoclip ha sido todo un éxito entre los tuiteros, que han abrazado este himno que no sabían que necesitaban, pero que no podrán quitarse de la cabeza por, al menos, unos días.