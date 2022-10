Por Christian González

Un día más tenemos el tremending honor de presentarles un resumen de la actualidad con lo mejor de la ironía de los tuiteros aderezada con un poquito de demagogia, el lenguaje que todos entendemos.

Acabo de escuchar a Pablo Motos decir en la misma frase que la demagogia le hace vomitar y que lo primero que han hecho los políticos es subirse el sueldo. — Toni Díaz (@diazibao) October 6, 2022

En este episodio nos vamos a centrar en un solo tema. Y es que esta semana España se ha enterado de que en los colegios mayores masculinos religiosos para gente con pasta hay machistas. ¿Qué será lo próximo? ¿Descubrir que hay mucho votante de PP y Vox entre ellos?

Agenda para mañana en el Colegio Mayor Elía Ahuja. 12.00 pm – Rezar el Ángelus en la capilla del colegio

00.00 am – Salir al balcón a llamar "putas conejas" a las vecinas de enfrente. — Bob Estropapajo (@BobEstropajo) October 6, 2022

Lo que pasa es que lo hemos descubierto a lo grande, con un vídeo en el que salen gritando "putas", "ninfómanas" y otras barbaridades.

Educación sexual de calidad en las aulas ❌ Llamar putas a berridos a las vecinas de enfrente ✅ — Moe de Triana (@moedetriana) October 7, 2022

Nos referimos al vídeo medieval en el que hacen una coreografía con persianas y gritos insultando a las estudiantes. Que además no es puntual, sino una especie de ritual que se ha hecho otros años.

13 RUE DEL MACHISMO pic.twitter.com/NlWDEFCbZv — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 6, 2022

Tanta iluminación y tan pocas luces pic.twitter.com/UE83uwMQmu — Anacleto Panceto (@Xuxipc) October 6, 2022

Una gente maravillosa, vamos. Las futuras élites de nuestro país.

Criticáis mucho lo del Elías Ahúja, pero Pablo Casado estudió y allí y salió bien. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) October 7, 2022

La relación entre los chavales del Elías Ahúja y las chicas de la residencia de enfrente es perfecta, a saber cuántos noviazgos entre ellos han empezado con un "voy a follarte en la capea puta coneja". — Moe de Triana (@moedetriana) October 6, 2022

Pues sí, curiosamente es el colegio mayor al que fue Pablo Casado. Él en su momento ya escribió una cartita machista allí, por lo que parece que estaba bien integrado.

– SOIS TODAS UNAS NINFÓMANAS.

– Señor Casado, por favor.

– Ay, perdón. Me ha podido la nostalgia. pic.twitter.com/0PbvHkLfUO — CELESSON (@chemapizca) October 6, 2022

Imaginaos cómo de salvaje ha sido la cosa que hasta Ortega Smith lo ha condenado. ¡Rápido, pedid un deseo!

Esta mañana he visto un fogonazo por la ventana y me sentía raro. Ahora entiendo por qué. He viajado en el multiverso https://t.co/E7FVb0qg44 — David Pareja (@davidpareja) October 7, 2022

Ayuso, no. Y Villacís, tampoco. Suyas son las conclusiones.

Ayuso NO CONDENA los insultos machistas de los ahújos… Qué sorpresa eh??? 😏 — Protestona ۞ (@protestona1) October 7, 2022

Ayuso y Villacís se revuelven contra los que critican a los hombres que llaman putas a las mujeres. Será que los ven como sus votantes del presente o del futuro. — Iñigo S. Ugarte (@Guerraeterna) October 7, 2022

Ahora, Ayuso mientras se hable de este y otros temas, encantada.

El gorila de Ayuso de esta semana. pic.twitter.com/VkzWtyWAMp — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) October 7, 2022

Y es que, ojo, hay gente que los defiende. Hablan de la "tradición". ¡Ay, las tradiciones!

Quemar mujeres en la hoguera era otra tradición cristiana muy arraigada.

Las tradiciones no justifican absolutamente nada. — Galleto Fontanedo (@Coponnnn) October 7, 2022

Tradición y cultura española. pic.twitter.com/qWECjSlTzd — Dios de la Panceta 🐷 (@PancetaDios) October 7, 2022

La tradición de llamar putas a las mujeres — Laura Cornejo (@lauracorama) October 6, 2022

Los vídeos en los que se ve a alumnos haciendo el saludo nazi y gritando 'Sieg Heil' deben ser también tradición. En Alemania en los años 30, pero tradición al fin y al cabo.

No mezcléis a los alumnos del Colegio Mayor Elías Ahuja con la política que no tiene nada que ver… pic.twitter.com/yTvu09oOP4 — Sr. Humo (@elhombredehumo) October 6, 2022

¿Todavía no ha salido nadie a decir que gritar "Sieg Heil" con el brazo en alto es solo una tradición universitaria? — Jainko Barik (@Jainko_Barik) October 7, 2022

Serán los jefes de vuestros hijos. https://t.co/QfQ5RQC8Te — Quique Peinado (@quiquepeinado) October 6, 2022

Sólo os metéis con los chicos del Elías Ahuja porque son nostálgicos del pasado y amantes de las tradiciones. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) October 6, 2022

También han aparecido vídeos con algunas colegialas justificando esas barbaridades y diciendo no sé qué del "contexto".

Para añadirles más "contexto" aunque estas alturas ya no debería ser necesario: "El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos" (Simone de Beauvoir) https://t.co/ROhV8XnQjB — Neus Tomàs Gironi (@neustomas) October 6, 2022

Si no fueran humilladas, las colegialas se extinguirían. 🤬🤬🤬 https://t.co/2eB67IoiMh — Carl Winslow (@CarlWinslou) October 6, 2022

A ver si nos enteramos. Se puede ser mujer y machista. Igual que se puede ser negro y racista.

Ser mujer no te quita lo machista. — Carla♀ (@carlagaleote) October 6, 2022

Las alumnas del Colegio Mayor Santa Mónica no se sienten molestas por los cánticos de los alumnos del Elías Ahuja. pic.twitter.com/AHrUxca2PW — El Cojo de Lepanto (@ElCojodeLepanto) October 7, 2022

Atención, novedades. Un trabajo de reporterismo al más alto nivel en Twitter ha conseguido identificar a los responsables.

🔴 ÚLTIMA HORA: Identificados los jóvenes que hicieron cantos machistas desde las ventanas del colegio mayor Elías Ahuja. De izquierda a derecha y de abajo a arriba: Cayetano, Cayetano, Borja, Gonzalo, Cayetano, Beltrán, Cayetano, Beltrán, Bosco, Gonzalo, Cayetano, Borja Mari… pic.twitter.com/VTF0tnZN1M — Juanita Paz y Amor (@oostitu) October 6, 2022

Pero bueno, había pasado más años pero aquí nadie sabe nada y nadie es culpable. Qué rápido aprenden.

La culpa de todo, al final, la tendrán las persianas. — Bob Estropapajo (@BobEstropajo) October 7, 2022

El director del Colegio Mayor no sabía nada. No sé a qué espera el PP para ficharlo. — Bob Estropapajo (@BobEstropajo) October 7, 2022

Volvemos la próxima semana con las reflexiones más locas y los memes más ingeniosos de los tuiteros, siempre en Tremending Topic. Rechace imitaciones.