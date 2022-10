Feijóo pide acabar con "actitudes machistas" como la del Elías Ahuja y, por lo que sea, no convence: "No blanquear a Vox ayudaría, Alberto"

Seguimos viendo reacciones al escandaloso vídeo de los residentes del colegio mayor Elías Ahuja de Madrid, donde en manada gritaban por las ventanas "putas", "ninfómanas" y otras barbaridades a las alumnas de otro colegio mayor. Algo que, lejos de ser puntual, parece que se trataba de toda una tradición tan arraigada como el Toro de la Vega o lo de no trabajar para Abascal.

Una tradición compartida por algunas colegialas que han justificado los insultos de sus 'compañeros'. Nada nuevo bajo el sol…

Para añadirles más "contexto" aunque estas alturas ya no debería ser necesario: "El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos" (Simone de Beauvoir) https://t.co/ROhV8XnQjB

