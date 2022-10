Un vídeo de una de las actuaciones musicales que han tenido lugar en un acto de Vox en Madrid ha enfurecidos a los tuiteros y tuiteras. Su estribillo, "Vamos a volver al 36", es un claro homenaje al golpe de Estado contra la República que dio pie a la guerra civil española.

La canción ultraderechista tiene otras perlas, con un evidente tufo machista y racista: "Las feministas protestan por una violación grupal, hay diez más por investigar, me da igual son de Senegal", entonan con ironía.

Los tuiteros no han dejado escapar este asunto, que consideran que la Fiscalía debería investigar de oficio.

WTF????@fiscal_es Me temo que, o hacéis algo con esto, o la credibilidad de las instituciones se verá seriamente mermada por no hacer nada para parar el odio insoportable que desprende Vox, que no olvidemos, aspira a gobernar.

Esto NO ES TOLERABLE en una sociedad democrática. https://t.co/69Njx1LtDu

— Arya Stark🔻 💜 (@martin_karol) October 9, 2022