Las redes recuperan unas palabras de Tamara Falcó sobre "madres de 12 y 13 años" con "una sonrisa" y la réplica de Rufián se hace viral

La hemeroteca es así, siempre está ahí. Y si no que se lo digan a Feijóo con sus fotitos o sus problemas con las merluzas. Pero hoy no vamos a hablar del presidente del PP, sino de Tamara Falcó.

En las últimas semanas, Falcó ha dado mucho que hablar por su bochornoso discurso en un congreso ultracatólico en México, donde aseguró que estamos en "un momento muy complicado para la humanidad porque hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde puedes ejercer el mal".

Continuando con la polémica, en las últimas horas los tuiteros han recuperado otras declaraciones que Falcó hizo en un programa de El Hormiguero, el pasado mes de mayo.

Allí aseguró sobre amigas suyas que han abortado: "Yo no las veo más felices por ello". Pero incluso fue más allá y dijo: "Veo a madres de 12 y 13 años sin recursos, porque yo estoy hablando de gente que no puede. Y veo a esas niñas sin recursos que están sacando a sus hijos adelante con una sonrisa, sin un trabajo, tal…".

Tras verlo, el diputado de ERC Gabriel Rufián dejó este comentario:

La respuesta de Rufián se ha hecho tremendamente viral en las últimas horas con más de 26.000 'me gusta'. También las críticas a Falcó por esas palabras.

Me gustaría saber qué entiende Tamara Falcó por sacar adelante felizmente a un hijo teniendo 12 años.

Si digo lo que pienso, me cerrarían la cuenta.

Esta mujer vive en Narnia. Me parece terrible que abandere una causa de la que no pueda dar ni el mínimo ejemplo. Habría que verla a ella con 13 años, un hijo y sonriendo sin un duro. Me explota la cabeza.

— Miriam (@lapsicomery) October 8, 2022