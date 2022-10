"Ahora toca pasar el rato de vergüenza ajena": el bochornoso discurso de García-Gallardo en el Comité de las Regiones de Europa

Bastante vergüenza pasábamos ya aquí en casa con Juan García-Gallardo y lo de sus tuits homófobos, sus trasnochadas palabras sobre el sexo o sus esperpénticas propuestas contra los incendios forestales. Pues encima ahora se están empezando a dar cuenta fuera de España.

Lo cuenta el alcalde de Valladolid, Óscar Puente.

El vicepresidente ultraderechista de Castilla y León, por gentileza de Mañueco, ha hablado en el Comité de las Regiones de Europa y se ha unido a las críticas de los negacionistas y los conspiranoicos hablando de "catastrofismo climático" y cargando contra la agenda 2030. El bochorno por el discurso de Gallardo también ha llegado a las redes.

No me fastidies. Da vergüenza ajena el contenido, pero es que encima no sabe ni leer bien.

