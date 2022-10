¡Por fin viernes!

Qué rara esta semana con el festivo del miércoles, ahí en medio ¿no?

Y con la tontería ya estamos a 14 de octubre. Qué poco queda de año…

Esta semana los españoles hemos celebrado el 12 de octubre, el Pilar, la Fiesta Nacional de España o la Hispanidad, lo que cada uno quiera decir.

HISPANIDA NO SE KE ES PERO SI SE TRATA DE NO HASE NADA EN TORDIA LLAMARME HISPANICAT pic.twitter.com/YebtFqTdcG

¡Viva España!

Como cada año, la fecha conmemora el 'descubrimiento' de América.

Un tema muy espinoso (de los Monteros), en el que es mejor no entrar.

Lo mejor del día de la Hispanidad es ver cómo un montón de patriotas te enseñan que un continente ya poblado fue descubierto por un país que no existía en ese momento.

Una fecha que, como cada año, una parte trata de patrimonializar para su particular idea de España, cerrada para el que ellos no quieran que entre. Todo ello para así luego poder acusar a los demás de antiespañoles.

Para mí ser español significa que te importe una mierda ser español. Sinceramente, la veo como una tradición muy nuestra esa desafección. Y, con todos los respetos, los españoles que se toman a sí mismos demasiado en serio siempre me parecieron, paradójicamente, poco españoles.

No les llames fachas, son constitucionalistas según la mayoría de medios de comunicación del país. pic.twitter.com/EYKLSybBCi

Estos sí son demócratas, y no los catalanes separatistas esos que ponían urnas. pic.twitter.com/GDjeWbe4p1

Y luego que si vídeos de "ser facha" y hacerse los ofendidos.

Pero bueno, el día se celebró y dejó algunas imágenes para el recuerdo.

Más de 35 años ya del lanzamiento de "We are the world". pic.twitter.com/qB6hG0PAAs

— Llorchs  (@LegoLlorchs) October 12, 2022