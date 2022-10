La futbolista Virginia Torrecilla cuenta lo que le ha dicho un taxista y desata la indignación: "¿De qué cueva ha salido?"

Por Tremending

Juegas en la Primera División de tu país, has ganado infinidad de títulos y has sido internacional más de 60 veces, pero te subes a un taxi y el señor que conduce te dice que las mujeres no deberían jugar al fútbol. No es un relato surrealista, es lo que ha tenido que vivir la jugadora del Atlético de Madrid Virginia Torrecilla, como ha contado amargamente en su cuenta de Twitter.

Acabo de subirme a un taxi, y el señor educadament me habla y mantenemos una conversación, la cual el me pregunta a qué me dedico y le digo que soy futbolista y me suelta…

YO CREO QUE LAS MUJERES NO DEBERÍAN JUGAR A FÚTBOL. Sigo en shockkkkkkkkk!!!!

🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮 — virginia torrecilla (@VirginiiiaTr) October 13, 2022

"Acabo de subirme a un taxi y el señor educadamente me habla […] me pregunta a qué me dedico, le digo que soy futbolista y me suelta… Yo creo que las mujeres no deberían jugar al futbol", asegura. En otro mensaje, ha explicado los absurdos argumentos de su interlocutor y ha añadido un indignado: "No digo lo que pienso porque me eliminan la cuenta".

La conversación ha seguido al reírme y preguntarle por que pensba asi. Total, lo de siempre.. " hay más deportes para chicas etc." el criterio que dan las personas que no tienen ni p*** idea. No digo lo que pienso por que me eliminan la cuenta.

🤮🤮🤮🤮🤮 — virginia torrecilla (@VirginiiiaTr) October 13, 2022

Por cierto, ME ENCANTA que escribáis todos los Manolitos_69😂😂😂😂😂 más másssss, quiero más!!! Os loveoooo ♥️♥️🤭🤭🤭🤭🤭😂😂😂😂 — virginia torrecilla (@VirginiiiaTr) October 13, 2022

Sus palabras se han hecho virales y multitud de medios de comunicación las han replicado. En las redes son muchos tuiteros los que han manifestado su cabreo con actitudes como la del taxista.

Esto tiene que aguantar una jugadora que ha sido más de 60 veces internacional, que ha sido capitana de la selección, que ha jugado dos Eurocopas y dos Mundiales, que ha ganado 3 ligas y 2 Copas de la Reina… El tipo tendría que haberse puesto de rodillas a hacerle reverencias https://t.co/qXATOJ0cY2 — Andrés Sánchez Braun (@AndresSBraun) October 14, 2022

Hemos avanzado poco — Cristina (@Cris_YeahBaby) October 13, 2022

😳 De qué cueva ha salido? — Raquel 🦁 (@rakel208) October 13, 2022

Todos los días. En todos lados https://t.co/FBI0CtlBvT — Stéphane M. Grueso (@fanetin) October 13, 2022

Sigue habiendo mucho energúmeno con poca neurona, que se le va a hacer — Josecar (@josecarto) October 13, 2022

Cuánto queda por cambiar aún Vir… Y que triste que aún exista gente así — Alex 🦁 (@MrPutellas11) October 13, 2022

Vaya mentalidad de cromagnon tiene el "señor" ese por llamarlo de alguna manera — kike lopez (@kikelopezs86) October 13, 2022

La actualidad no se cansa de darnos ejemplos de las actitudes profundamente machistas que persisten. Cómo olvidar el reciente caso de los indignantes gritos en el colegio mayor Elías Ahuja de Madrid a las estudiantes y, por supuesto también, las tristes justificaciones de algunas colegialas que demuestran cuánto falta por hacer.