La respuesta viral de un economista a Feijóo por decir que "ha vivido perfectamente las dificultades de la gente de la calle"

El último intento de Alberto Núñez Feijóo de acercarse a la sociedad ha dejado ojiplático al economista Julen Bollain.

El líder del Partido Popular aseguró este viernes en un acto electoral que ha vivido "perfectamente las dificultades de la gente de la calle". "Además he tenido la desgracia, o no, de que mi padre se quedase en el paro", afirmó a continuación.

Ante estas palabras del popular, Bollain se mostró indignado en Twitter al recordar que Feijóo lleva 31 años viviendo de la política.

En Twitter no han dudado en criticar las palabras del líder del PP.

Es el sistema de los "milagros": empresarios cuyo principal interés es crear empleo, no ganar dinero y políticos que nunca han estado, ni están en crisis, pero son expertos en la materia. https://t.co/6mY4eYGmnB

Este personaje no solo no sabe lo mal que de verdad pasa la gente necesitada, es que además no para de votar aquello que va a permitir que lo sigan pasando mal. https://t.co/v12JefwhnB

— Romeo 2000 (@Romeo200016) October 15, 2022