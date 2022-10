"¡Hostia, soy Belén!": Más Madrid lanza una campaña inspirada en 'Aquí no hay quien viva' contra la precariedad de la vivienda que triunfa en Twitter

Por Tremending

La carestía de la vivienda en España es un problema grave, sobre todo en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. No decimos nada nuevo si les contamos que alquilar o compra un piso en estas dos ciudades se ha convertido en misión imposible, sobre todo para los jóvenes. El precio, sencillamente, es prohibitivo.

Esta dura realidad se repite tanto que ya no basta con denunciarlo, porque a fuerza de repetirse el mensaje pierde efectividad. Hay que ser originales para que la denuncia cale más. Así que en Más Madrid han lanzado una campaña en las redes sociales bastante ingeniosa, o al menos eso le ha parecido a buena parte de la legión tuitera. Vean.

Así no hay quien viva. pic.twitter.com/9fYm4oKDNk — Euge 🏳️‍🌈 (@eeugee_) October 15, 2022

En una campaña para denunciar la precariedad de la vivienda entre los jóvenes, Más Madrid ha recuperado la frase de un personaje de ficción, la mítica Belén, interpretado por la actriz Malena Alterio en la no menos mítica serie de Aquí no hay quien viva, programa emitido por Antena 3· hace casi veinte años que triunfó antes de que existiera Twitter. Belén era una chica de 30 años que no tenía un trabajo estable, ni un sueldo digno y, por lo tanto, tampoco la posibilidad de comprarse un piso en condiciones. Por eso, en un episodio de la serie llegaba a decir: "No tengo trabajo, no tengo casa, no tengo novio, no tengo nada". Una frase que quedó como uno de los grandes momentos del personaje.

El mensaje de esa campaña de Más Madrid es contundente: "20 años más tarde, Belén sigue siendo nuestro referente. Porque no nos podemos ir de casa hasta los 30 años. Porque la única alternativa a compartir piso, casi siempre es un zulo inhabitable. Porque, al igual que Belén, seguimos sin poder desarrollar nuestro proyecto de vida".

Como podrán suponer, la campaña se ha viralizado entre los tuiteros. Les dejamos por aquí algunas de las mejores reacciones.

Ostia. Soy Belén. 😥 — Marce 🇧🇷🇪🇦🏳️‍🌈 (@Tuco_1973) October 15, 2022

Minipunto para Más Madrid https://t.co/dfVRK2FSMC — Mr. Madhouse (@eltoloking) October 16, 2022

Pero qué maravilla es esta?? https://t.co/AvRz63hLze — Javier (@mj91_) October 15, 2022

como ganarse mi voto en 0,1 segundos: — Aki 🌱🏳️‍⚧️ (@emdiuenfurra) October 16, 2022

Han pasado 20 años y no sabemos que habrá sido de Belén, pero lo que sí sabemos es que en la vida real ahora mismo hay mucha más gente es esa situación. De hecho, mucha gente en Twitter reconoce que su caso es idéntico al de Belén.