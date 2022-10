El Darth Vader de Murcia sale de un ataúd y hace una petición de matrimonio con una marcha de Semana Santa: "El romanticismo no ha muerto"

Por Tremending

En el mundo de las pedidas de matrimonio hay para todos los gustos. Los gestos pueden ser con mayor o menor carga de romanticismo, más o menos privadas, o también muy públicas e histriónicas. Estas últimas suelen ser las que más riesgo de desastre conllevan.

En Murcia, un hombre no tuvo mejor idea que pedir matrimonio a su pareja apareciendo cargado en un ataúd por sus amigos. Pero eso no es todo. Mientras lo cargan suena una marcha de Semana Santa y por si el gesto no resultaba demasiado impactante, del ataúd sale vestido de Darth Vader.

El realismo mágico continúa cuando Darth Vader sale del ataúd y se toma todo el tiempo del mundo para hacer su cometido. Se da una vuelta por la zona, saluda a los curiosos espectadores y coge un cartel con el puntito cachondo (como si no hubiera suficientes) del vídeo.

La escena no te la firmaría ni el grupo más loco de comunicación audiovisual que tiene que entregar un corto y se ha quedado sin ideas. Pero la vida real a veces supera a la ficción. Y si hay un sitio donde eso puede ocurrir es en Murcia.

Entrando en detalles, el vídeo tiene sus momentos interesantes. Uno de ellos es el arriesgado traveling del director cuando se revela que Darth Vader es el que sale del ataúd. Ese plano plano secuencia que emocionaría a Berlanga está a la altura de pocos realizadores.

El montaje circense/hollywoodiense parece el cuento de nunca acabar. Cuando de verdad parece humanamente imposible que haya más sorpresas, que no puede haber más, siguen apareciendo pequeños detalles. Y es que el protagonista se había llevado hasta un micrófono para hacer la pedida de mano y que todo el mundo pudiera escucharla por unos altavoces. Mención aparte a los evidentes problemas de afinamiento de la gente de la banda musical.

Con un cartel de "espero que me diga que no", no parece que tanto gesto romántico valga la pena. Aunque si era su verdadera intención, se entiende todo el tinglado que han montado para esta pedida. Si hubiese un sistema de puntos habría roto el marcador. Con todo, la chica no se ha dejado engatusar por la trampa y ha decidido aceptar de todas formas. Si eso no es amor (o cabezonería)…

El delirio continúa cuando la pareja se marcha junta, subida en la parte de atrás de una furgoneta, como si de la cabalgata de reyes se tratase.

Las lágrimas de la muchacha cuando acepta pueden ser de emoción, porque es una gran fan de Star Wars, los ataúdes y la Semana Santa, o porque ha visto pasar su vida ante sus ojos y sabe la que le espera.

La imágenes han creado una fuerte división entre los tuiteros. Están los que se han emocionado con esta pedida y no piden menos para cuando les llegue la ocasión. A otros, sin embargo, el sentimiento que les aflora es más bien de vergüenza ajena.