"¿Dónde está la noticia del exjuez Alba enchironado?": las portadas de la prensa invisibilizan su entrada en prisión

Por Tremending

Ha costado, pero finalmente este martes ingresó en prisión el exjuez Salvador Alba, condenado por corrupción por conspirar contra la jueza Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y exdiputada de Podemos. Pero, oh sorpresa, no debe ser tan importante que un juez haya entrado en prisión por intentar derribar con trampas a una representante política, ya que las portadas de los principales periódicos de papel no le dedican ni un trocito…

Tampoco aparece en ninguna cabecera. Un juez entra en prisión por su afán de derrotar a una representante política, con la amistad y beneplácito de Soria, Ministro del Gobierno de Rajoy,… nada. Telediarios, tertulias, titulares,… ya hicieron su trabajo. A otra cosa. pic.twitter.com/RFlGxh2hW6 — Nökeö (@_nokeo) October 19, 2022

Especialmente llamativo es el caso de la portada del diario El Mundo que se ha vuelto a marcar un tuco de magia: 'nada por aquí, nada por allá'. El diario que publicó un montón de informaciones en su primera página sobre las 'investigaciones' a Rosell en periodo electoral, ahora no ve esta noticia destacable para sus lectores.

🌍 Los de El Mundo no quieres que te enteres que el #JuezAlba está enchironao por corrupto, por haber montado uno de los tantísimos lawfare a Podemos, ya sabéis "perro no come perro" 🙌 Pero tranquilos que sí aparecemos en portada, en concreto para decir q amenazamos al PSOE. pic.twitter.com/0NuvXhnliz — 🌿 VILLA 🔻 (@VillaverdeMu) October 19, 2022

Bueno, hombre, pero lo llevarían cuando salió la condena, ¿no? Pues…

En las redes son varios los tuiteros que han recordado la especial atención que El Mundo dedicó a las acusaciones contra Rosell, coincidiendo con puntualidad suiza con el inicio de la campaña electoral para las elecciones generales de 2015.

El ex juez corrupto Salvador Alba entra en prisión condenado por prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento oficial en su guerra sucia contra @VickyRosell La redacción de 'El Mundo' de luto. pic.twitter.com/X9mVKm9KLx — Javier Durán (@tortondo) October 18, 2022

Hoy, sin embargo, sí han llevado algo en su portada sobre Podemos, en concreto decir que el partido morado "amenaza" al PSOE por retrasar la ley trans. Para qué comentar temas amortizados cuando puedes ir con otros.

@elmundoes ¿Dónde está la noticia del juez Alba enchironado?¿Cuándo vais a pedir perdón por todos estos bulos? pic.twitter.com/iXaqjfPSRF — Thortilla 💜 (@kratosmay10) October 18, 2022

fuerte abrazo y pésame a @carloscuestaEM, @lazaroelmundo y @alvaro7carvajal por la entrada en prisión del juez corrupto salvador alba. Se hizo lo que se pudo desde la portada de "el mundo". — ashley spinelli (@yeritaki) October 18, 2022

Hola @elmundoes , sacad ahora 200 portadas sobre cómo acabó lo del juez Alba, como hicisteis con sus mierdas inventadas:https://t.co/NAo1i7DzlG — Pier Luigi (@Pierluigi2020) October 18, 2022

Quizá no sea cosa de magia, sino de amnesia. La amnesia selectiva es una enfermedad muy peligrosa que llevamos viendo en los grandes medios muchos años y, en fin, parece que continúa.