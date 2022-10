Por Tremending

Estos días se habla mucho en los medios de comunicación sobre las (pocas) posibilidades que tienen los jóvenes para acceder a una vivienda digna. Hay dos posturas enfrentadas al respecto: por un lado, la que defiende que los sueldos actuales no dan para que los jóvenes puedan no ya comprar, sino tan solo alquilar un piso en condiciones en una gran ciudad; por otro lado, hay voces que señalan que lo que tienen que hacer los que quieren emanciparse es ahorrar, no gastar tanto en tonterías y que si el precio de la vivienda está como está (por las nubes) es porque existe una cosa que se llama ley de la oferta y la demanda. Vamos, que es el mercado, amigos.

Sin embargo, la triste realidad que se repite más a menudo es esta que se describe en este tuit.

Mis padres siendo obreros se pudieron comprar un piso y criar a una familia sin dejar de salir a tomar algo o sin dejar de irse de vacaciones aunque fuese a Salou o a Madrid. Yo con la mierda que cobro ni me voy de vacaciones ni me puedo comprar un piso. — Alberto #NoalaGuerra (@DesdeMacragge) October 17, 2022

Entre todas las opiniones vertidas en las tertulias televisivas y radiofónicas en los últimos días, destaca especialmente una. Es la de José Miguel Villarroya, periodista deportivo de profesión e historiador, teólogo y filósofo de formación que tiene una peculiar forma de expresarse.

Villarroya es un habitual de 8TV, una cadena televisiva catalana. El pasado 17 de octubre acudió al programa OpinaCat y salió a colación el tema de la vivienda y los jóvenes. Villarroya, que se declara marxista, hizo un duro alegato defendiendo el derecho de los jóvenes a tener un sueldo digno, a tener una vivienda digna y a tener, en definitiva, una vida digna. Villarroya criticó duramente el sistema capitalista, que nos incita a consumir sin medida, y exhortó a la clase trabajadora, a los jóvenes y a los pensionistas a luchar unidos por sus derechos, "y no echarnos mierda los unos a los otros, que es lo que quiere el sistema: que nos peleemos entre nosotros".

Como es siempre, es mejor que lo vean con sus propios ojos. Dentro vídeo.

💣 @jmvillarroya explota 🗣️ "Ens hem d'ajuntar tota la classe treballadora i lluitar pels nostres drets!"#OpinaCat pic.twitter.com/o2tiBQWyRf — Opina Cat (@CatOpina) October 17, 2022

Las palabras de Villarroya han tenido un amplio eco en Twitter: la legión tuitera está encantada con el discurso. Dejamos por aquí una selección de las mejores reacciones.

Me duelen las manos de aplaudirpic.twitter.com/cDCaAfWBA5 — Eleméntal (@ElementalELM) October 18, 2022

En bucle desde por la mañana a las 6.30 am que es cuando me levanto a trabajar — Rosa Maria González (@RosaMariaGonzle) October 19, 2022

Solo puedo añadir, amén. — Luz (@PonsUsagre) October 19, 2022

No se quien es ese hombre, pero¡¡¡ES MI HÉROE!!! — pepa vicario (@VicarioPepa) October 19, 2022

Ni siquiera se puede decir más alto — MacKorry Culkin (@MikeKorrison) October 18, 2022

Hace falta mas hombres y mujeres cómo este Señor. Francia, Alemania, la gente ha salido a la calle. Por defender sus derechos. — casiopeamar78 (@casiopeamar78) October 18, 2022

Por cierto, ¿Se han dado cuenta de las risas de fondo de algún contertulio que se escuchan mientras habla Villarroya? Gente para todo hay en todos lados.