Un tuitero bastante ingenioso, @deprtes4parodia, ha tenido la feliz ocurrencia de crear un hilo que se ha vuelto viral en el que explica cómo ser el perfecto cuñao tomando como modelo los chistes de Joaquín, el jugador del Betis y últimamente presentador de éxito en Antena 3 con el programa Joaquín, el novato.

No hace falta que expliquemos que el jugador del Betis es conocido por su afición a contar chistes en cualquier circunstancia y situación. Es una fuente inagotable. En realidad, da igual cuando leas esto porque seguramente Joaquín estará contando un chiste.

Noticia relacionada

La casuística es tan variada que @deprtes4parodia ha creado una especie de manual en el que recopila diferentes escenas del jugador contando un chiste y las disecciona como si fuera el mismísimo entrenador del Betis explicando a Joaquín y sus compañeros la táctica del equipo en el siguiente partido. @deprtes4parodia analiza con vocación de cirujano las diferentes técnicas que emplea Joaquín para contar sus gracietas. La verdad es que uno termina riéndose más que con un chiste del propio Joaquín.

Ahora vamos a poner todo el hilo, pero antes haremos un breve resumen. Para ser un perfecto cuñao contando los chistes hay que dominar ciertas técnicas: el manejo de la risa para luego modular el paso a la carcajada; el lenguaje corporal; saber escoger el momento y el lugar; no tener pudor ninguno; la pausa dramática y, finalmente, buscar la complicidad con tu interlocutor. No es nada sencillo, pese a que lo parece. Y ahora sí, dentro hilo.

— What an idiot enjoyer (@deprtes4parodia) October 18, 2022

He aprovechado los chistes de uno de los mejores del formato cuñado de España para dar una masterclass ilustrada de cuñadismo. Sentaos y aprended de los mejores, vamos con @joaquinarte

— What an idiot enjoyer (@deprtes4parodia) October 18, 2022

— What an idiot enjoyer (@deprtes4parodia) October 18, 2022

Todo buen cuñado debe saber imitar voces: quizás no es su rasgo más distintivo, pero como lo hace todo bien, también sobresale aquí. El chiste, un clásico: los matrimonios son un seguro en el repertorio de cualquier cuñado. pic.twitter.com/UDUjWHeOQt

— What an idiot enjoyer (@deprtes4parodia) October 18, 2022

— What an idiot enjoyer (@deprtes4parodia) October 18, 2022

Ya no es reírse del chiste propio al acabarlo. No. Eso es nivel medio: las verdaderas leyendas aprovechan que su audiencia sigue riéndose para dar una explicación innecesaria y reírse otra vez. Esas miradas de reojo a la cámara no tienen precio. pic.twitter.com/KSjOeTnLqV

— What an idiot enjoyer (@deprtes4parodia) October 18, 2022