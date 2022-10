Por Tremending

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, viajó este pasado este miércoles a Bruselas. Allí se reunió con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, para hablar de varios asuntos, entre ellos de la crisis energética, la inflación y los fondos europeos.

Fue el propio Feijóo quien informó en Twitter del contenido de la reunión "cordial y productiva" con Von der Leyen, según aseguró él mismo.

Reunión cordial y productiva con la presidenta de la Comisión Europea, en la que hemos analizado la situación económica en España y Europa, con especial atención a la inflación, la crisis energética y los fondos europeos. pic.twitter.com/SC9RPd3Sqs — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 19, 2022

Noticia relacionada

La ministra de Educación vio el tuit de Feijóo y no pudo reprimirse. Pilar Alegría le respondió con eso que el tópico llama "zasca épico". Alegría, cansada de la doble cara del PP –crispado en España, dócil en Bruselas– puso al líder del PP ante el espejo. Vean su tuit.

Sr. Feijóo, ¿Y le ha explicado ya el "timo"

ibérico? 🤔 ¿Y lo de los fondos europeos congelados?🤔 ¿Yes or no? 🤔 https://t.co/0ILX3NDHvf — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) October 19, 2022

La verdad es que este tuit se explica solo, pero no viene mal recordar que, efectivamente, el PP se ha pasado meses llamando el "timo ibérico" al tope del gas aprobado precisamente por Bruselas para España y Portugal y ha difundido bulos sobre los fondos europeos, como que habían sido bloqueados por la Unión Europea cuando no era verdad. En fin, nada que no sepamos ya.