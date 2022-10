Las respuestas a Arturo Pérez-Reverte tras su crítica a la preparación de las nuevas generaciones: "Para ser joven hoy se necesita mucho valor"

Arturo Pérez-Reverte visitando El Hormiguero solo podía acabar en polémica. Y, una vez más, la cosa no ha decepcionado.

Durante su conversación con Pablo Motos, el escritor y académico ha sido muy crítico con la educación de los jóvenes y ha asegurado que "estamos creando generaciones de jóvenes que no están preparados para cuando venga el iceberg del Titanic". "Los hemos criado hiperprotegidos pensando que el mundo se soluciona enchufando un teléfono a un enchufe. Es un error porque les hemos quitado los mecanismos defensivos", ha añadido.

"Los jóvenes no están preparados para el iceberg del Titanic" – @perezreverte #ReverteEH pic.twitter.com/NDsGZObtyd

Y ha seguido insistiendo: "Estamos criando chicos demasiado confortablemente instalados en un mundo irreal".

No sabemos si Pérez-Reverte optaría por incluir en el currículo educativo asignaturas sobre el uso del arcabuz o la espada ropera o cómo se prepara a una generación para una guerra o una catástrofe. Pero lo cierto es que es muy humano pensar que las generaciones que nos suceden van a arruinar todo. En cualquier caso, sus palabras sobre chicos "confortablemente instalados" no han sentado demasiado bien a mucha gente.

perdón reverte por no haber vivido la guerra civil, el crack del 29, las guerras napoleónicas, la peste negra, la caída del imperio romano de occidente o el descubrimiento del fuego https://t.co/JCW0yjJYM6

Este discurso lo dijo tu padre de ti, Arturo, no me jodas. Y tu abuelo de tu padre. Y tu bisabuelo de tu abuelo. Cuando Nietzsche hablaba del eterno retorno, se refería a un señor dando el coñazo con cómo todo era mejor cuando era joven, no como ahora que todo es una mierda. https://t.co/GU3a9uskFO

— Ramón Nogueras (@RamonNogueras) October 19, 2022