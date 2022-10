Lechugas, puertas giratorias y la sombra de Boris Johnson: vendaval de memes tras las dimisión de Liz Truss

La caída en desgracia de la líder conservadora Liz Truss ha generado cierta algarabía en las redes. Como es habitual, el personal de a pie no ha dudado en poner el ingenio al servicio del chascarrillo y se han sucedido los memes a lo largo y ancho de Twitter.

Liz Truss, 'La Breve', como algunos ya la denominan ha inspirado jugosas ocurrencias que hemos tenido a bien recopilar. Hay un poco de todo como en botica, puertas giratorias en Downing Street, alquileres para estancias breves y, cómo no, mucha lechuga.

Queda saber todavía quién sucederá a Truss, parece que Johnson ya sopesa presentarse a las primarias tories. El futuro es incierto, pero no es tiempo de elucubraciones ni quinielas. Es momento de entregarse a la risotada de la mano de esta antología del chascarrillo. Vean:

"We now go live to 10 Downing Street." pic.twitter.com/ZdF9UgF4KK

— Amanda (@Pandamoanimum) October 20, 2022