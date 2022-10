La gigantesca foto de Ayuso en una reunión del PP que aunque lo parezca no es un meme: "Ríete tú de Corea del Norte"

"O falta pared o sobra foto". Es una de las reflexiones aparecidas en las redes que no dan crédito ante la fotografía compartida por la concejal del PP en la localidad madrileña de Soto del Real, Silvia Gallego. En la imagen aparece ella reunida con el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de fondo un póster de la cara de Isabel Díaz Ayuso tamaño Godzilla.

Quizá es una estrategia de Ayuso para que todo el que hable allí sienta la presión de su mirada.

Si unos arqueólogos se encontrasen ese póster entre ruinas dentro de unos siglos, sin duda pensarían que se trataba de alguna deidad a la que la gente suplicaba por sus cosechas. Muchos tuiteros incuso tenían dudas de que pudiera ser verdad, pero lo cierto es que ha sido compartida en el Facebook del PP de Soto Del Real. Además no es nueva, hace unos meses ya se comentaba

Tengo que reconocer que no he tuiteado esta imagen de Enrique Ruíz Escudero con un poster gigante de Ayuso detrás, porque era demasiado creepy para ser real… pero sí es real, El PP la publicó, aunque solo es visible en Facebook, ya que en twitter la recortaron.

