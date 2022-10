La reflexión de Àngels Barceló sobre las energéticas que en plena guerra ganan más que nunca: "Como mínimo, reprochable"

Por Tremending

No pueden pagar más impuestos porque se arruinarían. No se puede topar sus precios porque sería "planificación soviética". Pero luego la realidad es que no hacen más que aumentar sus beneficios en plena crisis.

La directora de Hoy por hoy, Àngels Barceló, ha reflexionado este miércoles sobre un tema que es una auténtica paradoja. La de cómo los que se quejan tanto ganan cada vez más. En concreto, Barceló ha recordado que los españoles tienen ahora que gastar "entre 500 y 1100 euros más para pagar la calefacción, la gasolina, o la luz". Y cómo, al mismo tiempo, "los beneficios de la mayoría de las energéticas está creciendo a un ritmo gigante".

En plena guerra, algunas corporaciones están ganando más dinero que nunca. Àngels Barceló: "Moralmente es, como mínimo, reprochable" pic.twitter.com/VQFfc0UtKe — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) October 26, 2022

"Llevan 18 meses aumentando beneficios", ha señalado la periodista de la Cadena Ser. "La guerra y su crisis económica la estamos pagando entre todos pero algunas corporaciones están ganando más dinero que nunca", ha añadido. Finalmente ha concluido: "Empresarialmente debe ser un éxito. Moralmente, como mínimo, reprochable".

Las grandes corporaciones, Santander, Iberdrola… baten récords de beneficios mientras las patronales se niegan a acompasar los salarios a la inflación.

En Francia ya han salido a las calles.

Y es que justo estos días estamos conociendo las cifras récord de beneficios de algunas grandes empresas, con ganancias de miles de millones de euros. Mientras, la patronal diciendo que "no se puede hablar de ricos y pobres" porque se radicaliza a la sociedad.