La respuesta de la RAE que desmonta el 'argumento' de Fernando Sánchez Dragó sobre Giorgia Meloni

"Un aplauso para Giorgia Meloni por declarar que quiere ser llamada Presidente, y no Presidenta, del Gobierno de su país. La gramática es importante". Son las palabras del escritor y presentador (y simpatizante del partido ultraderechista Vox, por qué no decirlo) Fernando Sánchez Dragó.

Por lo que sea, el autor de frases como "la sanidad pública no debería existir" o "con Franco había libertad en la calle" (por no hablar de otras), muestra ahora su apoyo a la nueva presidenta de Italia, la admiradora de Mussolini, Giorgia Meloni. Dragó ha asegurado en un mensaje de Twitter que "la gramática es importante" y ha pedido que tomen ejemplo nuestros políticos, "que suelen ser gramaticidas". Todo esto después de escribir "presidente" con mayúscula inicial.

Un aplauso para Giorgia Meloni por declarar que quiere ser llamada Presidente, y no Presidenta, del Gobierno de su país. La gramática es importante. Tomen nota nuestros políticos, que suelen ser gramaticidas. No existe el femenino del sufijo "-ente". No hay "-entas".

